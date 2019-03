Basket | Nba | Gallinari trascina i Clippers ai playoff | Harden si arrende a Milwaukee

Basket - Nba : Portland raggiunge i playoff ma perde Nurkic per infortunio : NEW YORK - Un colpo durissimo da digerire, proprio nel giorno in cui l'obiettivo playoff è stato centrato. Portland vince un'autentica battaglia contro Brooklyn per 148-144 dopo due tempi ...

Basket - Nba : Golden State torna in testa - Gallinari avvicina i Clippers ai playoff : NEW YORK - Rialza prontamente la testa Golden State e si riporta al comando della Western Conference del campionato Nba, dove Houston stacca il biglietto per i play-off superando New Orleans. E' una ...

NBA – LeBron James non molla : “gli Dei del Basket ci guardano - non tradirò mai il gioco” : LeBron James in tripla doppia contro i Kings: la stella dei Lakers non intende mollare sotto lo sguardo vigile degli ‘Dei del basket’ Nonostante la stagione dei Lakers sia ormai segnata, da diverse partite a questa parte, LeBron James non intende mollare. Il campione ex Cavaliers, preso atto dell’impossibilità di raggiungere i Playoff, vuole comunque continuare ad onorare le partite restanti, giocando con estrema serietà. ...

Basket Nba : LeBron James e i Los Angeles Lakers non faranno i playoff - è ufficiale : La sconfitta di venerdì notte allo Staples Center contro i Brooklyn Nets (106-111) ha reso ufficiale ciò che ormai era certo da alcune settimane: ai playoff NBA 2018-2019 non parteciperà la storica franchigia di Los Angeles Lakers e così la lega non potrà mettere in mostra il suo giocatore più rappresentativo, elemento di continuità in questi anni di continua evoluzione per il Basket e per la lega più importante del mondo. I Lakers sono al sesto ...

Basket - Nba : rovinoso ko per Golden State - Walker stende i Celtics : ROMA - Clamorosa e inattesa sconfitta interna per i Warriors che si sono dovuti piegare ai Dallas Mavericks, penultimi in classifica a Ovest, con il pesante punteggio di 126-91. Era dal 2007 che ...

Basket Nba - Lakers fuori dai playoff : il primo vero fiasco di LeBron James : LOS ANGELES, STATI UNITI, - I Los Angeles Basket Basket, Nba: Harden fa volare Houston, Gallinari spinge i Clippers. Ufficiale, LeBron e i Lakers fuori dai playoff James senza playoff per la prima ...

Basket - Nba : San Antonio ferma la corsa - super-Harden non basta a Houston : WASHINGTON - Dopo nove vittorie consecutive si ferma la rincorsa di San Antonio verso i piani alti della Western Conference. All'AT&T Center gli Spurs, 42-30, si fanno sorprendere 110-105 dai Miami ...

Basket - Nba : San Antonio non si ferma - Nowitzki 'supera' Chamberlain : NEW YORK - Nemmeno Golden State riesce a fermare San Antonio. All'AT&T Center, i Warriors campioni in carica cedono 111-105 e per i texani arriva la nona vittoria di fila, l'11esima in casa, salendo ...

Basket - Nba : Clippers vedono playoff. A Est cadono Milwaukee e Toronto : WASHINGTON - Con i playoff in cassaforte, i Los Angeles Clippers, 41-30, di Danilo Gallinari continuano a stupire portando a casa la settima vittoria nelle ultime otto uscite che vale il successo ...

Basket - Nba : rimonta storica per Milwaukee - Houston riprende a correre : WASHINGTON - Milwaukee non si distrae ed entra a modo suo nella storia della Nba. La miglior squadra della Lega con 52 vittorie e 17 sconfitte rischia una clamorosa sconfitta a Miami, toccando il -20 ...

Basket : Nba. Lakers affondano a Toronto - bene Boston e Indiana : Toronto - I play-off sono sempre piu' un miraggio per i Lakers. Sesta sconfitta in sette gare per i gialloviola, sconfitti all'Air Canada Center

Basket : Nba. Clippers ko senza Gallinari - vincono Spurs di Belinelli : Doc Rivers decide di dare un turno di riposo a Danilo Gallinari e i Los Angeles Clippers, dopo cinque vittorie consecutive, si fermano

Basket - Nba : insulti razzisti - Westbrook litiga con tifosi Utah Jazz : ROMA - Brutto episodio di razzismo nella serata Nba. E' successo a Salt Lake City durante il match tra Utah e Oklahoma: Russell Westbrook, stella dei Thunder, ha infatti reagito ai ripetuti insulti ...

Basket - Nba : Belinelli spettacolo con 16 punti - ribaltone Spurs coi Bucks : Il Rodeo Trip è solo un lontano, spiacevole ricordo. I San Antonio Spurs tornati in Texas hanno ritrovato le loro certezze. Cinque vittorie di fila, appunto quattro in casa: nella città dell'Alamo ...