Basket | Andata quarti di finale Champions League 2019 | Nanterre vince in casa | la Virtus

LIVE Nanterre-Virtus Bologna - Champions League Basket in DIRETTA : V Nere in Francia per l’andata dei quarti : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’andata dei quarti di finale di basketball Champions League 2018-2019. Di fronte ci sono Nanterre e Segafredo Virtus Bologna. Ricordiamo che, data la natura del format, di andata e ritorno, quest’incontro terminerà in ogni caso dopo 40 minuti, anche in caso di parità. E’ il momento in cui la formazione di Sasha Djordjevic scopre le proprie carte europee al Palais des Sports Maurice ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna vola in Francia per l’andata dei quarti - sfida al Nanterre : Ancora una volta Italia-Francia. Nell’andata dei quarti di finale della Basketball Champions League, la Virtus Bologna si troverà ad affrontare il Nanterre. Dopo aver eliminato Le Mans, la squadra ora allenata da Djordjevic scontrerà un’altra squadra proveniente dal campionato francese. Bologna, come negli ottavi, giocherà l’andata in trasferta e sarà dunque fondamentale ottenere un buon risultato in vista del match di ritorno, ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna vola in Francia per l’andata dei quarti : Ancora una volta Italia-Francia. Nell’andata dei quarti di finale della Basketball Champions League, la Virtus Bologna si troverà ad affrontare il Nanterre. Dopo aver eliminato Le Mans, la squadra ora allenata da Djordjevic scontrerà un’altra squadra proveniente dal campionato francese. Bologna, come negli ottavi, giocherà l’andata in trasferta e sarà dunque fondamentale ottenere un buon risultato in vista del match di ritorno, ...

Nanterre-Virtus Bologna - Champions League Basket : programma - orari e tv dell’andata dei quarti : Si disputerà mercoledì l’incontro di andata dei quarti di finale di basketball Champions League che mette di fronte Nanterre e Segafredo Virtus Bologna. Ancora una volta il format è quello delle due gare, e di conseguenza di una sorta di lunga partita di 80 minuti suddivisa in due da 40. Nel corso della scorsa settimana è emersa una novità nel roster di Nanterre, che però di nuovo nulla ha, nel senso che Nick Johnson, ingaggiato per ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Schio non ingrana mai - l’andata della semifinale è del Nadezhda. Tra sette giorni ritorno a Orenburg : Nell’ultimo turno di Eurolega, questo stesso incontro era terminato con un fragoroso successo di Schio (82-50): questa volta, nell’andata delle semifinali di EuroCup, a prevalere è il Nadezhda di Orenburg, che s’impone con un 61-67 che avrebbe potuto assumere dimensioni ancora maggiori, visto l’andamento dell’incontro. Non bastano al Famila i 24 di Allie Quigley e i 13 di Jantel Lavender, mentre il Nadezhda fa ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : andata quarti di finale. Sassari travolge il Pinar Karsiyaka a domicilio - Varese soffre ma espugna Ostenda : La FIBA Europe Cup 2018-2019 si dimostra ancora una volta una competizione particolarmente gradita alle formazioni italiane. Nell’andata dei quarti di finale sia Sassari sia Varese hanno conquistato due importati vittorie esterne rispettivamente sul campo del Pinar Karsiyaka e del Filou Oostende realizzando un deciso passo in avanti verso la qualificazione alla semifinale. Successo decisamente convincente per la Dinamo Sassari che si ...

Basket - Mondiali 2019 : analisi sorteggio. Italia - è andata bene. Le avversarie e il possibile cammino degli azzurri : A poche ore di distanza dal sorteggio dei Mondiali, si può dire che all’Italia sia andata, se non del tutto bene, quasi per niente male. L’incrocio con la Serbia è ormai una costante degli ultimi anni azzurri: basti dire che, negli ultimi quattro Europei, c’è sempre stato almeno un Italia-Serbia, sempre perso dagli azzurri. Si temeva un girone con il Canada e con una tra le mai semplici Nigeria e Senegal, invece sono arrivate ...

Basket femminile - EuroCup 2019 : Schio butta via l’andata dei quarti di finale - il Cukurova ringrazia e vince 75-79 : Una partita non dominata, ma comunque controllata dal Famila Schio finisce, per una serie di errori nel finale, nelle mani del Cukurova Basketbol, che vince con il punteggio di 75-79 la gara di andata dei quarti di finale di EuroCup femminile. Il Famila si è trovato in vantaggio per 73-63 a cinque minuti dalla fine, ma si è divorato tutto il vantaggio e alla fine ha dovuto cedere le armi. Per la formazione di coach Pierre vincent la nota ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : successi esterni per Sassari e Varese nell’andata degli ottavi di finale - che brividi con Leiden e Prishtina : Si è aperta comunque in maniera positiva per le due formazioni italiane impegnate la fase ad eliminazione diretta della FIBA Europe Cup 2018-2019 di Basket. Nell’andata degli ottavi di finale sia Sassari sia Varese sono riuscite ad imporsi in trasferta, rispettivamente con gli olandesi dello ZZ Leiden e i kosovari dello Z Mobile Prishtina. Rispetto alle aspettative però, entrambe hanno incontrato consistenti difficoltà e il margine ridotto ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna pareggia a Le Mans nell’andata degli ottavi : La Virtus Bologna pareggia 74-74 a Le Mans. Un risultato che nel mondo della pallacanestro è assolutamente atipico, ma che con la formula dell’andata e ritorno diventa possibile. Questo è accaduto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, con la squadra di Pino Sacripanti che ora avrà la possibilità di guadagnarsi il pass per i quarti, vincendo con qualsiasi scarto. I migliori in casa Virtus sono Tony Taylor ed Amath ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna pareggia a Le Mans nell’andata degli ottavi : La Virtus Bologna pareggia 74-74 a Le Mans. Un risultato che nel mondo della pallacanestro è assolutamente atipico, ma che con la formula dell’andata e ritorno diventa possibile. Questo è accaduto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, con la squadra di Pino Sacripanti che ora avrà la possibilità di guadagnarsi il pass per i quarti, vincendo con qualsiasi scarto. I migliori in casa Virtus sono Tony Taylor ed Amath ...

Basket - Champions League 2019 : notte fonda in Russia per Venezia - il Nizhny Novgorod vince 95-72 nell’andata degli ottavi : Finisce malissimo l’andata degli ottavi di finale di Basketball Champions League per l’Umana Reyer Venezia. La formazione di coach Walter De Raffaele è stata sconfitta dai russi del Nizhny Novgorod col punteggio di 95-72. Prestazione davvero opaca, quella degli ospiti, mai in grado di incidere e sommersi dai 34 punti di un devastante Kendrick Perry, alla miglior prestazione offensiva tra VTB League ed Europa. Convincenti anche Anton ...

Basket - Champions League 2019 : è notte fonda russa per Venezia - il Nizhny Novgorod vince 95-72 nell’andata degli ottavi : Finisce malissimo l’andata degli ottavi di finale di Basketball Champions League per l’Umana Reyer Venezia. La formazione di coach Walter De Raffaele è stata sconfitta dai russi del Nizhny Novgorod col punteggio di 95-72. Prestazione davvero opaca, quella degli ospiti, mai in grado di incidere e sommersi dai 34 punti di un devastante Kendrick Perry, alla miglior prestazione offensiva tra VTB League ed Europa. Convincenti anche di ...

LIVE Le Mans-Virtus Bologna Basket - Champions League 2019 in DIRETTA : andata degli ottavi di finale in Francia : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata degli ottavi di finale di basketball Champions League tra Le Mans e Segafredo Virtus Bologna, primo passo del tabellone a eliminazione DIRETTA della competizione FIBA giunta alla sua terza edizione. All’Antares, il palasport da seimila posti che si trova DIRETTAmente all’interno del circuito della mitica 24 Ore, va dunque in scena la sfida che apre ufficialmente ...