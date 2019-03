Barbara D’Urso contro Mahmood dopo la critica sul tema del coming out

Barbara D’Urso - nuovo look al Grande Fratello 2019 : confessione in diretta : Grande Fratello, Barbara d’Urso incuriosisce tutti col suo nuovo look: una sorpresa per tutti Il nuovo look di Barbara d’Urso in vista del Grande Fratello 2019? Non pare essere top-secret. La stessa conduttrice, durante l’ultima puntata andata in onda di Pomeriggio 5, ha confessato che le hanno già proposto degli abiti. Sicuramente i suoi vestiti non […] L'articolo Barbara d’Urso, nuovo look al Grande Fratello 2019: ...

Barbara D’Urso prima di Pomeriggio 5 e Live : “Sono inca***ta!” : Barbara D’Urso contro il Congresso delle Famiglie prima di Live Non è la D’Urso Da sempre si schiera al fianco della comunità LGBTQ+, Barbara D’Urso è stata intervistata da RollingStone in cui, tra le altre cose, ha parlato del Congresso delle Famiglie. Di recente ha avuto ospite a Pomeriggio 5 Monica Cirinnà e ha ricevuto un plauso dalla comunità gay per aver asfaltato Matteo Salvini a Domenica Live. Una battaglia quella di ...

Massimo Giletti - battuta pungente su Barbara D’Urso e il suo programma : ecco cosa ha detto : Il siparietto tra Enrico Mentana e Massimo Giletti che si è consumato domenica 24 marzo sul finire del tg serale è stata l’occasione anche per tirare in ballo Mediaset e una delle sue conduttrici di punta – Barbara D’Urso – oltre che aumentare l’hype sul presunto ritorno in Rai del giornalista torinese ora in forze a La7. Dopo che Chicco Mentana ha stuzzicato per bene il collega conduttore, si è innescato infatti un gioco all’ultima ...

Pomeriggio 5 - lite tra Barbara D’Urso e un “santone”. Lui : “Ho “liberato” una ragazza lesbica”. La conduttrice : “Non ti permetto di dire queste cose” : Episodio ad alta tensione nel corso di Pomeriggio 5 che ha deciso di dare spazio, nella puntata in onda il 26 marzo, a Carmelo Bruno Carnovale, un pensionato della provincia di Roma che si definisce un “prescelto di Gesù capace di colpire le forze del male con un’acqua miracolosa“. L’uomo, come immaginabile, è stato scomunicato dalla Chiesa e Barbara D’Urso mette in dubbio le parole deliranti del suo ospite ...

Barbara D’Urso furiosa : “I gay non sono malati - non inviterò più quella persona” : Barbara d’Urso contro il santone: la conduttrice diventa una furia Sfuriata di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice è letteralmente sbottata contro un suo ospite, il santone di Corcolle diventato popolare per via del suo presunto legame con Gesù. L’uomo, un pensionato della provincia romana, sostiene da tempo di essere in contatto con Dio […] L'articolo Barbara d’Urso furiosa: “I gay non sono malati, ...

Fabrizio Corona - Barbara D’Urso ricostruisce gli ultimi momenti in “libertà” : “Prima di andare in carcere ha voluto salutare il figlio” : “Erano circa le ore 12:30, quando sono andati i carabinieri a prelevarlo in ufficio: lo hanno portato in caserma per il riconoscimento, poi gli hanno permesso di aspettare a casa l’uscita da scuola del figlio Carlos. Dopodiché lo hanno portato in carcere”. Così Barbara D’Urso ha ricostruito in diretta a Pomeriggio 5 gli avvenimenti che hanno preceduto l’arresto di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che ha dovuto ...

Barbara D’Urso : Asia Argento - Marco Carta e tutti gli ospiti di Live : Barbara D’Urso chiama Asia Argento a Live Non è la D’Urso: le anticipazioni Mercoledì 27 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata di Live Non è la D’Urso. Anche questa settimana Barbara D’Urso ha scelto un personaggio molto forte per lo spazio ‘uno contro tutti’: sarà Asia Argento ospite a Live Non è la D’Urso. L’attrice ha fatto molto discutere per la sua storia con ...

Barbara D’Urso : figli - marito e altezza - le curiosità e la carriera : Barbara D’Urso: figli, marito e altezza, le curiosità e la carriera carriera e curiosità di Barbara d’ Urso Barbara D’ Urso è uno dei volti di punta della Mediaset. Amata dal suo pubblico, riesce ad ottenere una percentuale altissima di ascolti. Oggi riveste i panni di conduttrice ma vanta anche una carriera molto ricca da attrice (sia su piccolo che grande schermo). Barbara D’ urso: la sua vita privata Maria Carmela, in arte Barbara D’ ...

Simona Izzo - frecciatina a Barbara d’Urso? “Guardo sempre Francesca Fialdini” : La Vita in Diretta: Simona Izzo invia una frecciatina a Barbara d’Urso? “Guardo sempre Francesca Fialdini” Simona Izzo è stata una delle ospiti dell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda oggi 25 marzo). L’attrice ed ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip è intervenuta nel programma pomeridiano di Raiuno in qualità di […] L'articolo Simona Izzo, frecciatina a Barbara d’Urso? “Guardo ...

Alessia Prete gela Barbara D’Urso : “Perché lo devo dire qui?” : Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: la reazione di Alessia Prete sorprende E’ da poco terminata la prima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque. Nella prima parte del programma Barbara d’Urso ha affrontato diversi temi di cronaca, mentre nella seconda parte ampio spazio è stato deciato al gossip. Tanti gli ospiti invitati oggi dalla conduttrice napoletane per parlare di questo argomento, tra i quali Alessia Prete. Proprio ...

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 confessa : “Sono stata sgridata!” : Pomeriggio 5: Barbara D’Urso fa una confessione ‘amara’ a in diretta Il primo appuntamento della settimana con Pomeriggio 5 si è aperta con una confessione da Barbara D’Urso. La conduttrice stacanovista ha ammesso di essere stata protagonista di un rimprovero piuttosto concitato. Barbara D’Urso è stata sgridata dai suoi followers. Il motivo? Questi le hanno recriminato il fatto di non nominare mai ‘gli amici ...

Eleonora D’Urso : età - marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara : Eleonora D’Urso: età, marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara Chi è la sorella di Barbara D’Urso Eleonora D’Urso reciterà accanto alla sorella Barbara nella terza stagione de La dottoressa Giò. L’attrice vestirà i panni della paziente Chiara, donna dolce e gentile che è sposata con un avvocato. Barbara D’Urso non è quindi l’unica in famiglia a lavorare nel mondo dello spettacolo. La presentatrice napoletana, pur utilizzando molto ...

Barbara D’Urso svela in anteprima il promo completo del Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso pubblica in esclusiva l’esilarante promo del Grande Fratello 16 L’energica e inarrestabile Barbara d’Urso trova sempre un modo per sorprendere i suoi fan. Questa volta l’ha fatto attraverso il nuovissimo promo della sedicesima edizione del Grande Fratello, che ormai è quasi ai nastri di partenza. La conduttrice col cuore, dopo aver postato un […] L'articolo Barbara d’Urso svela in ...

Barbara D’Urso lancia il promo del Grande Fratello : la novità (VIDEO) : Barbara D’Urso a sorpresa lancia lo spot della nuova edizione del Grande Fratello 16 Ieri sera i telespettatori dello speciale di C’è Posta Per Te, puntata dedicata al meglio dell’edizione conclusasi sabato scorso e che ha fatto registrare un ottimo ascolto pari al 18,29% di share e 3.197.000 telespettatori, si saranno accorti, tra un blocco pubblicitario e l’altro, del primo promo del Grande Fratello 16 con Barbara ...