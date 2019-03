Avvistato l’aggiornamento con EMUI 9 per Huawei Mate 9 in Italia oggi 27 marzo

optimaitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Abbiamo dovuto attendere due settimane esatte rispetto al nostro ultimo punto della situazione sull'argomento, come si potrà notare dal nostro pezzo di allora, ma27è possibile dare la notizia tanto attesa a coloro che ancorasono in possesso di un9 qui in. Secondo le segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere proprio in questi minuti, infatti, il produttore asiatico ha dato ufficialmente il via alla distribuzione dell'aggiornamento con Android Pie ed9 anche nel nostro Paese e nel resto d'Europa.Scendendo maggiormente in dettagli, dopo le prime segnalazioni giunte nei giorni scorsi in Germania, ora anche qui da noi sembrano ormai maturi i tempi per provare l'upgrade in questione su9. Parliamo sempre della patch B158, probabilmente relativa al mese didal punto di vista degli interventi concepiti dal brand asiatico ...

