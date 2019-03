Attimi di Final Eight con la neo-campionessa Angelica Dibiase

romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Momenti magici che difficilmente si cancelleranno nei ricordi di tutte le giocatrici del kick Off che, lo scorso fine settimana, hanno scritto la parola fine a questa ultima Coppa Italia. Le Blacks hanno convinto nel palazzetto dello Sport di Faenza e si sono imposte nell’ultimo rounde per 10-2 contro la Ss Lazio vincendo così il tanto ambito titolo. A descriverci le sue emozioniTre partite al cardiopalma che sembravano non concludersi mai…durante queste 3 “i” c’è stato un momento dove hai temuto di non farcela ?“Esatto 3 partite che non finivano mai, partite di alto livello e molto faticose, ma allo stesso tempo bellissime da giocare. Due di esse finite ai rigori, dove la frase “temere di non farcela”non è stata pensata più di tanto, si pensava a”qui ed ora” e dare tutto fino all’ultimo ...

