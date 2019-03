Attacco di Forza Nuova | il professor Calò a Salvini ' Si dissoci dal consigliere di

Forza Nuova all'Attacco del professore che ha accolto in casa sei migranti : Antonio Silvio Calò e la moglie Nicoletta nel mirino dei militanti di estrema destra di Treviso. Ma l'insegnante dice: "Non ho paura. Difendo il mio progetto di inclusione e lo voglio portar ein Europa. Ma è venuto il momento di dire basta: queste persone agiscono così perché si...

Forza Nuova all'Attacco del professore che ha accolto in casa sei migranti : ROMA - Forza Nuova i manifesti li ha affissi di notte all'ingresso del liceo classico Antonio Canova di Treviso, dove Antonio Silvio Calò insegna filosofia. Il professore e sua moglie Nicoletta sono '...

Attacco Utrecht - ora spunta un biglietto con Allah. Rafforzate misure di sicurezza : Si rafforza la pista terroristica per l'Attacco di Utrecht, in Olanda, in cui un 37enne turco ha sparato su un tram uccidendo tre persone e ferendone altre cinque. Il sospetto che si sia trattato di un attentato, forse legato alle stragi nelle moschee in Nuova Zelanda di venerdi' scorso, e' rafforzato dal ritrovamento di un biglietto nella Clio rossa usata per la fuga da Gokmen Tanis, l'autore dell'Attacco. Secondo una testimone, sul biglietto ...

Voto di scambio - Forza Italia all'Attacco della legge : 'Così stop a campagna elettorale. Parlamento sarà in galera' : Per Mario Occhiuto la legge del Voto di scambio ' scoraggia l'attività politica sul territorio e condanna molte zone all'isolamento. Chi andrà ad avvicinare certi cittadini, a fare campagna ...