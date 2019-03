Atletica - Tortu diventa Cavaliere della Repubblica : “il giorno più emozionante della mia vita” : Filippo Tortu è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Sono stati consegnati oggi a Palazzo Chigi i diplomi di onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica italiana. Tra gli insigniti anche l’azzurro dell’Atletica Filippo Tortu (Fiamme Gialle), il primo italiano di sempre riuscito a scendere sotto il muro dei 10 secondi nei 100 metri con il tempo di ...

Atletica : Tortu - obiettivo finale Mondiale : "Non saprei - spiega Tortu, a margine della presentazione di 'Sport e legalità - la Scuola in cattedra', il progetto promosso da Fiamme Gialle e Regione Lombardia - di quanto posso migliorare il mio ...

Atletica leggera - Filippo Tortu : “Obiettivo la finale ai Mondiali. Proverò a scendere sotto i 10 secondi” : Stagione pronta ad entrare nel vivo: dopo le prime uscite stagionali indoor, l’Atletica leggera si sposta negli stadi per i primi appuntamenti internazionali. L’Italia della velocità si affida ovviamente a Filippo Tortu, la stella del movimento tricolore. Il giovane azzurro, a margine della presentazione di ‘Sport e legalità – la Scuola in cattedra’, il progetto promosso da Fiamme Gialle e Regione Lombardia, ha ...

Atletica - Mondiali di staffette 2019 : Italia in raduno verso le World Relays - spiccano Tortu e Desalu. Tutti i convocati : Mancano meno di due mesi ai Mondiali di staffette che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Le World Relays saranno un evento determinante per la qualificazione ai Mondiali di Doha visto che i primi 10 team della 4×100 e della 4×400 staccheranno direttamente il pass per la rassegna iridata dunque l’Italia non vorrà farsi trovare impreparata e proprio per questo motivo è stato indetto un ...

Atletica – World Relays - verso Yokohama e Doha : le staffette azzurre in raduno - c’è anche Tortu : Atletica: staffette azzurre in raduno verso Yokohama e Doha. C’è anche Filippo Tortu Road to Yokohama. Si avvicina l’appuntamento delle World Relays (11-12 maggio), evento chiave per la qualificazione delle staffette ai Mondiali di Doha(27 settembre-6 ottobre), ai quali avranno accesso diretto i primi 10 team classificati in Giappone nella 4×100 e nella 4×400 (e i primi 12 della staffetta mista 4×400). Per preparare al ...

Atletica - Filippo Tortu pronto a battere il suo record : “Spero di limare almeno un centesimo - ma punto molto anche sui 200” : Filippo Tortu nella stagione all’aperto avrà l’obiettivo di migliorare il proprio primato sui 100 metri. Il 20enne brianzolo lo scorso anno è entrato nella storia dell’Atletica italiana abbattendo il muro dei 10 secondi nella gara regina, timbrando un eccezionale 9.99. Come dichiarato in un’intervista all’ANSA, Tortu è pronto ora ad abbassare ulteriormente questo tempo: “Quanti centesimi posso limare? Spero almeno uno”. L’azzurro però non si ...

Atletica - Filippo Tortu salta gli Assoluti Indoor e si lancia verso il futuro. Tra 100 e 200 per sognare in grande : Filippo Tortu ha già terminato la propria stagione al coperto, il brianzolo ha deciso di limitare le sue apparizioni invernali ad appena due gare Indoor sempre sui 60 metri: 6.58 lo scorso 20 gennaio ad Ancona quando migliorò il proprio personale portandosi a sette centesimi dal record italiano di Michael Tumi e poi 6.59 a Berlino il 1° febbraio. Due uscite di spessore per il 20enne che ha testato la propria gamba dopo una lunga assenza dalle ...

Atletica - Filippo Tortu avvicina il personale : 6.59 sui 60 metri a Berlino : Filippo Tortu corre i 60 metri in un ottimo 6.59 nella finale dell’ISTAF Indoor che si sta disputando alla Mercedes Benz Arena di Berlino (Germania). Il nostro velocista aveva chiuso la batteria in 6.63, un’ora dopo ha saputo migliorarsi di quattro centesimi e si è spinto a un solo centesimo dal suo personale siglato una decina di giorni fa ad Ancona. Il 20enne ha chiuso la gara in terza posizione, ottima prestazione da parte del ...

Atletica - Filippo Tortu corre 6.63 in batteria a Berlino. Alle 19.55 la finale - l’azzurro vuole migliorarsi : Seconda gara stagionale per Filippo Tortu che, dopo il 6.58 corso una decina di giorni fa ad Ancona, è sceso in pista alla Mercedes Benz Arena di Berlino (Germania) in occasione dell’ISTAF Indoor. Il brianzolo si è cimentato ovviamente sui 60 metri e ha corso la batteria in 6.63: un tempo discreto per il nostro velocista che ha battagliato spalla a spalla per il primo con il quotato Reece Prescod, i due hanno tagliato il traguardo con lo ...

Atletica – ISTAF Indoor di Berlino : primo test internazionale per Filippo Tortu : Atletica: Filippo Tortu domani in scena a Berlino per il primo test internazionale È il primo test internazionale dell’anno. Venerdì 1° febbraio, nei 60 metri dell’ISTAF Indoor di Berlino, il primatista italiano dei 100 Filippo Tortu sarà in pista per sfidare alcuni tra i migliori velocisti europei, a partire dall’argento continentale Reece Prescod (Gran Bretagna). Dopo aver corso per due volte il 20 gennaio ad Ancona, debuttando con la ...

Atletica : torna in gara Filippo Tortu. L’azzurro di scena all’Istaf Indoor Meeting di Berlino : E’ la Mercedes-Benz Arena di Berlino il teatro del ritorno in gara in questo 2019 di Filippo Tortu. Il ventenne brianzolo sarà impegnato, nella giornata di domani, sarà impegnato nell’Istaf Indoor Meeting della capitale tedesca, che lo scorso anno lo vide arrivare secondo in 6″62, alle spalle del cinese Su Bingtian. Tortu troverà pane per i suoi denti nell’impianto berlinese inaugurato poco più di dieci anni fa: il ...

Atletica - doppio appuntamento in Germania per Tortu e Tamberi : gli azzurri impegnati a Berlino e Karlsruhe : Il primatista italiano dei 100 metri sarà impegnato a Berlino, mentre mister ‘Halfshave’ sarà di scena a Karlsruhe Venerdì Filippo Tortu, sabato Gianmarco Tamberi. doppio appuntamento in Germania per i due azzurri, rispettivamente primatista italiano dei 100 metri e del salto in alto. Tortu tornerà in pista nei 60 metri venerdì 1° febbraio a Berlino per l’appuntamento che chiude la sua stagione al coperto, dopo l’esordio con la ...