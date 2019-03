Atletica – Annunciati i convocati per l’incontro internazionale di Marcia di Podebrady

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019): i 13 azzurri per il match diIl direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco deiper il tradizionale incontrodi, in programma asabato 6 aprile. Sulle strade della località della Repubblica Ceca saranno al via 13 azzurri: 7 uomini e 6 donne. La squadra italiana è composta da 6 seniores, impegnati nella 20 chilometri, mentre i 7 atleti under 20 saranno schierati sulla 10 chilometri. Tra i selezionati c’è la primatista italiana della 20 km e vincitrice nella scorsa edizione Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre), che prosegue l’avvicinamento alla 50 km della Coppa Europa di Alytus (Lituania, 19 maggio) e dei Mondiali di Doha (Qatar, 27 settembre-6 ottobre) dopo la vittoria centrata a Lugano il 17 marzo. Al via anche la primatista italiana della 50 km Nicole Colombi (Atl. Brescia 1950 Ispa ...