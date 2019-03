Ascolti TV | Martedì 26 marzo 2019 La Nazionale al 28% Le Iene 12 2% | Il Diavolo veste

Ascolti tv USA martedì 26 marzo cala This is Us - male The Village - stabile The Rookie : Ascolti tv USA martedì 26 marzo Ascolti tv USA martedì 26 marzo – La prova della seconda settimana certifica il flop di The Village che perde due decimi e praticamente pareggia anche negli spettatori con The Rookie, perdendo gran parte del traino di This is Us, forse la scelta di accoppiare anche se per poche settimane due serie molto affini non è stata delle migliori, soprattutto perchè evidenzia tutti i limiti di The Village. Entrando ...