Arriva la lista del movimento no-vax | la candidatura alle regionali in Emilia Romagna

Simoitel - niente linea a chi non paga bollette/ Arriva la lista dei morosi telefonici : Simoitel, debutta oggi la lista dei morosi telefonici: niente linea a chi non paga bollette. Ecco cosa cambia... Ultime notizie

Clima : l’ispirazione ambientalista di Greta Arriva in più di 1000 città : La protesta sotto forma di sciopero, iniziata con l’appello di Greta Thunberg ha portato risultati eclatanti. Secondo gli organizzatori infatti, sono previsti per venerdì 15 marzo manifestazioni in oltre 1.000 città in 89 Paesi, e non solo studenti, in marcia per i cambiamenti Climatici. Parole piene di entusiasmo e determinazione, quelle che scrive oggi su Twitter la giovane attivista svedese Greta Thunberg. “Questa mattina: 89 ...

Arriva Katy Kat - la gatta ambientalista che spiega ai bambini cos'è l'ecologia : 'Per insegnare bisogna emozionare'. Così diceva Maria Montessori, che proprio con queste parole viene citata nell'introduzione di Katy Kat e la nuova vita degli oggetti , silent book per bambini che ...

Anticipazioni L'Isola dei famosi del 4 marzo : Arriva Fabrizio Corona e primo finalista : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con L'Isola dei famosi e da questa settimana il reality show condotto da Alessia Marcuzzi cambierà giorno di messa in onda, abbandonando la serata del mercoledì e passando al lunedì sera. Dopo varie modifiche, ecco che in casa Mediaset hanno scelto di ritornare nuovamente alla collocazione standard del reality show e questa dovrebbe essere la serata definitiva fino alla fine di questa bistrattata ...

Domenica alle 17 al Sanbàpolis Arriva la vice capolista Soverato : Dopo la sconfitta al tie break di Caserta, la Delta Informatica Trentino tornerà finalmente ad abbracciare i propri tifosi, vogliosi di non perdersi la prima uscita casalinga della pool promozione ...

Europee - al via candidature online M5s. Da laurea a inglese - Arriva sistema meriti. Di Maio sceglie capilista - rete li ratifica : Il Movimento 5 stelle ha aperto ufficialmente le candidature in rete per le europarlamentarie del M5s. Si potrà inoltrare la propria candidatura dalle 11 del 13 febbraio alle 12 del 25 febbraio. Quest’anno, per la prima volta, è stato poi istituito un “sistema meriti” che serve per rispondere ai tanti che da tempo chiedono maggiore selezione e scrematura sulle candidature. Il sistema studiato ha come obiettivo, si legge, ...

Europee - al via candidature online M5s. Da laurea a inglese - Arriva sistema meriti. E Di Maio sceglierà i capilista : Il Movimento 5 stelle ha aperto ufficialmente le candidature in rete per le europarlamentarie del M5s. Si potrà inoltrare la propria candidatura dalle 11 del 13 febbraio alle 12 del 25 febbraio. Quest’anno, per la prima volta, è stato poi istituito un “sistema meriti” che serve per rispondere ai tanti che da tempo chiedono maggiore selezione e scrematura sulle candidature. Il sistema studiato ha come obiettivo, si legge, ...