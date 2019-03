Argentina | il Ct Scaloni su Icardi | “Non escludo che presto possa tornare”

Argentina - Scaloni pensa al ritorno di Icardi in Nazionale : snobbato invece Higuain : Argentina alle prese con diversi casi interni, Scaloni avrà una bella gatta da pelare in vista dell’estate e della Coppa America che si disputerà in Brasile L’Argentina continua a non convincere. Nella giornata di ieri vittoria striminzita contro il Marocco in amichevole per 1-0, ma ciò che convince ancora meno sono le convocazioni di mister Scaloni, ancora legato ad alcuni nomi del campionato argentino snobbando invece ...

Icardi fuori dall’Argentina - il Ct Scaloni : “Situazione all’Inter non è l’ideale per noi” : Solo ieri Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Dopo la lunga telenevola andata avanti con l’Inter, ieri l’attaccante ha iniziato il lavoro coi compagni, ma ci vuole chiaramente un po’ di tempo per tornare alla condizione migliore. Proprio per questo il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha deciso di non convocarlo per le amichevoli contro Venezuela (questa sera a Madrid) e Marocco (il 26 a Tangeri). Ecco ...

Argentina - Scaloni : 'Messi titolare con Lautaro Martinez - contenti del ritorno di Leo' : Lautaro Martinez partirà titolare nell'amichevole che l'Argentina disputerà venerdì sera alle ore 21:00 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, contro il Venezuela. Ad annunciarlo è il commissario ...

Argentina - Aguero non convocato : Maradona attacca Scaloni : Il 'Pibe de Oro' ha attaccato senza mezzi termini il commissario tecnico dell'Albiceleste: 'Non convocare Aguero è una mancanza di rispetto nei confronti del mondo del calcio'. Sul ritorno in ...

Argentina - i convocati di Scaloni : presenti cinque ‘italiani’ e Messi : E’ stata stilata la lista dei convocati del ct dell’Argentina Lionel Scaloni per le amichevoli con il Venezuela a Madrid (22 marzo) e Marocco (26 marzo a Marrakech), presenti 5 ‘italiani, tornano in nazionale Leo Messi e Angel Di Maria, non c’è Mauro Icardi. Questo l’elenco. Portieri: Agustín Marchesín (América), Juan Musso (Udinese), Esteban Andrada (Boca Juniors) e Franco Armani (River Plate). Difensori: ...

Argentina - i convocati di coach Scaloni : torna Messi - tanta “Italia” ed assenze rumorose : Argentina, Leo Messi tornerà a vestire la maglia della Nazionale: il Ct argentino Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati Leo Messi tornerà a vestire la maglia dell’Argentina. Il tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime gare della Nazionale. Mancherà come ovvio Mauro Icardi, alle prese con la querelle con l’Inter, assente anche Higuain che con il Chelsea ...

Argentina - Scaloni pensa alla convocazione di Messi : Momento straordinario per l’attaccante Leo Messi, l’attaccante sta trascinando il Barcellona in campionato, Champions League e Coppa del Re con gol e grandi prestazioni ed adesso si prepara ad indossare nuovamente la maglia dell’Argentina. Secondo quanto riporta il Mundo deportivo il calciatore si preparare ad una convocazione. La ‘Pulce’ aveva annunciato l’addio alla Nazionale ma adesso sarebbe pronto a ...

Argentina : Scaloni vuole convocare Messi : In Spagna sono sicuri: Leo Messi tornerà a giocare con la maglia della Nazionale Argentina. I media spagnoli, e in particolare il Mundo deportivo - giornale assai vicino alle vicende del Barcellona, ...

Scaloni chiama Icardi : non sarà convocato con l'Argentina : Mauro Icardi si allontana sempre più dalla Nazionale argentina. L'attaccante dell'Inter non sarà infatti convocato per le prossime amichevoli contro Venezuela e Marocco del 23 e del 26 marzo. I tre ...