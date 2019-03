Il Deputato regionale MariAnna Caronia su Quote Rosa : Per questo con alcune colleghe ho condiviso questa proposta, che mira a promuovere la presenza delle donne in politica, dare maggiore rappresentantività alle Giunte comunali e, soprattutto, ...

MARIAnna MANDUCA - TOLTO RISARCIMENTO AI FIGLI/ Padre adottivo 'I soldi non li rendo' : Fa discutere la sentenza d'Appello che ha TOLTO il RISARCIMENTO ai FIGLI di MARIANNA MANDUCA. Il Padre adottivo non ci sta: "Non restituiscono nulla"

MariAnna Manduca - niente risarcimento ai figli : in appello sentenza ribaltata. “Lo Stato non poteva evitare il femminicidio” : Gli orfani di Marianna Manduca dovranno restituire allo Stato quanto in primo grado era Stato risarcito. Lo ha deciso la Corte d’appello di Messina con una sentenza di cui dà notizia il Corriere della Sera. La Manduca, 32 anni, di Palagonia (provincia di Catania), era stata uccisa a coltellate nel 2007 dal compagno Saverio Nolfo, poi condannato a 21 anni in rito abbreviato. La vittima, prima dell’omicidio, aveva firmato dodici ...

Anna Maria Ciccarelli ad Amici 2019 : biografia ed età. Chi è la ballerina : Anna Maria Ciccarelli ad Amici 2019: biografia ed età. Chi è la ballerina Chi è Anna Maria Ciccarelli ad Amici Anna Maria Ciccarelli è una delle ultime allieve a entrare a far parte della 18esima edizione di Amici. La ballerina ha infatti ottenuto un banco immediato da parte delle due commissioni del talent show. Andiamo a scoprire qualcosa di più sul giovane talento. Anna Maria Ciccarelli: il nuovo talento della danza ad Amici 2019 Anna ...

Maria GiovAnna Maglie : chi è - laurea e marito. La carriera della giornalista : Maria Giovanna Maglie: chi è, laurea e marito. La carriera della giornalista Torna alla ribalta la figura della giornalista Maria Giovanna Maglie dopo le parole contro l’attivista Greta Thumberg, figura ormai iconica delle proteste ecologiste che stanno avvenendo da un capo all’altro del mondo. “Adesso non si può più dire niente di male” ha detto la Maglie riferendosi al fatto che la giovanissima svedese è affetta dalla Sindrome di ...