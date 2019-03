Andrea Iannone torna single e punta Diletta Leotta ' Ma ho bisogno di alcune dritte'

Andrea Iannone punta Diletta Leotta : "Ma ho bisogno di alcune dritte" : Dopo il simpatico siparietto con Dj Ringo a Virgin Radio, il nome di Andrea Iannone è tornato sotto i riflettori del gossip. Il pilota di Vasto, durante l'ultima intervista, ha bonariamente provocato ...

Andrea Iannone - flirt lampo con la sexy Audrey : Un amore nato e finito in pochi giorni, quello tra Andrea Iannone e l’ex ombrellina francese Audrey Bouetté. Il settimanale Chi li aveva ritratti complici e affiatati, mentre passeggiavano mano nella mano e si lasciavano andare alle coccole seduti al tavolino di un bar di Milano. Il campione di MotoGP sembrava aver finalmente ritrovato la felicità dopo la fine della storia con Belen Rodriguez ma subito, inaspettata, è arrivata la ...

Andrea Iannone - dopo Belen il disastro. Lo molla in diretta anche la nuova fiamma : "Bravo ragazzo - ma..." : mollato e umiliato in diretta social. Non è un bel periodo per Andrea Iannone. Il pilota MotoGp, uscito con le ossa rotte dalla relazione con Belen Rodriguez, si era rituffato in un nuovo amore, quello per la bellissima modella Audrey Bouetté. L'ex ombrellina del Motomondiale, però, ha deciso di dar

Belen ci riprova con Stefano - Andrea Iannone 'punta' Diletta Leotta : Nonostante abbia rotto con Belen Rodriguez un bel po' di mesi fa, la vita privata di Andrea Iannone continua a tenere banco sui siti di gossip: dopo aver chiuso il brevissimo flirt con la modella Audrey Bouetté, sembra che il pilota abbia puntato un'altra bellissima donna del mondo dello spettacolo. Intervistato da Ringo in radio, l'abruzzese ha confessato che il suo sogno è quello di incontrare Diletta Leotta, la sensuale presentatrice sportiva ...

Ecco Chi è la Nuova Fiamma di Andrea Iannone! : Andrea Iannone ha superato alla grande la fine della storia con Belen Rodriguez. Ecco chi è la Nuova ragazza che ha fatto perdere la testa al campione di Moto Gp! Andrea Iannone ha decisamente superato la fine della sua relazione con Belen Rodriguez, la quale nel frattempo è impegnata a ricucire la sua famiglia insieme al suo ex marito Stefano De Martino. Iannone ha quindi decisamente ritrovato il sorriso. Il campione infatti ha una fidanzata ...

Andrea Iannone ai titoli di coda con Audrey Bouetté : Non c'è pace per Andrea Iannone o, perlomeno, lui non riesce a crearsela, dopo la sua rottura con Belen Rodriguez . Qualche giorno fa, infatti, sul web e sui giornali di gossip era spopolata la ...

Gossip - Andrea Iannone è già tornato single : Audrey confessa 'Deve ritrovarsi' : Sono passati pochissimi giorni da quando il settimanale "Chi" ha reso pubblica l'identità della nuova fiamma di Andrea Iannone, la prima dopo la dolorosa rottura con Belen Rodriguez. Qualche ora fa, tramite la risposta che ha dato ad un fan su Instagram, la bella Audrey Bouetté ha riacceso il Gossip annunciando la fine del breve flirt con il pilota: secondo la ragazza, infatti, il campione di Moto GP è una brava persona, ma deve ritrovarsi prima ...

Andrea Iannone - chi è la nuova fidanzata. Baci e abbracci in pubblico : foto : Andrea Iannone ha voltato pagina dimenticando Belen Rodriguez con un’altra ragazza. A svelare questa notizia è il settimanale ‘Chi’ all’interno dell’uscita del 20 marzo. La nuova fiamma del celebre motociclista dell’Aprilia è un’ex ombrellina del MotoGp, Audrey Bouetté. I due sono stati pizzicati insieme lo scorso 16 marzo al bar Radetzky. Le foto non lasciano spazio ai dubbi e nemmeno le dichiarazioni di Iannone. I due sono stati paparazzati ...

Ecco Chi è la Nuova Fiamma di Andrea Iannone! : Andrea Iannone ha superato alla grande la fine della storia con Belen Rodriguez. Ecco chi è la Nuova ragazza che ha fatto perdere la testa al campione di Moto Gp! Andrea Iannone ha decisamente superato la fine della sua relazione con Belen Rodriguez, la quale nel frattempo è impegnata a ricucire la sua famiglia insieme al suo ex marito Stefano De Martino. Iannone ha quindi decisamente ritrovato il sorriso. Il campione infatti ha una fidanzata ...

Andrea Iannone esce allo scoperto con la modella francese Audrey Bouetté (FOTO) : Terminata la storia con Belen Rodriguez ormai da qualche tempo, Andrea Iannone si 'rimette in moto' verso nuovi lidi sentimentali. Così dopo un periodo passato in sordina in cui non si notava nulla di nuovo all'orizzonte - nonostante diversi presunti flirt - il motociclista torna a vedere il sereno grazie alla modella francese Audrey Bouetté. I due sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi mentre si scambiano coccole, si abbracciano e ...

Andrea Iannone si è fidanzato con la modella Audrey Bouetté : Andrea Iannone si è fidanzato e dopo aver archiviato la lunga relazione con Belen Rodriguez adesso fa coppia fissa con Audrey Bouetté . Il campione ha deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova ...

Belen Rodriguez chi? Andrea Iannone - l'ultima pazzesca conquista vip : La modella è stata in passato un'ombrellina delle piste di moto, sia per Iannone che per il campione del mondo Valentino Rossi . Iannone avrebbe anche confermato dicendo: "Finalmente sono sereno. ...

Andrea Iannone per 'Chi' prova a dimenticare Belen Rodriguez con 'La Tigre' Audrey Bouetté : Sono passati pochi mesi da quando Andrea Iannone è stato lasciato da Belen Rodriguez: in questo periodo, tutti i giornali di gossip hanno scritto che il pilota ha sofferto tantissimo per la separazione e che ha fatto fatica a staccarsi dall'argentina e da tutti i membri della sua famiglia. Oggi, però, il motociclista è stato paparazzato in compagnia della bellissima Audrey Bouetté, una modella francese che sembra aver restituito il sorriso al ...

Andrea Iannone dimentica Belen Rodriguez : chi è la sua nuova compagna : Belen Rodriguez dimenticata da Andrea Iannone: cosa è successo Andrea Iannone ha trovato di nuovo l’amore. Dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, per il campione di MotoGp è tornato di nuovo a battere il cuore. La crisi con la modella argentina della scorsa estate ha portato poi alla rottura tra i due nell’autunno. Oggi il numero in uscita del settimanale Chi ha annunciato che Andrea Iannone ha dimenticato Belen Rodriguez e ...