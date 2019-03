Andrà Tutto Bene è il nuovo singolo di Levante che annuncia il tour estivo

optimaitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Si intitolaildie verrà rilasciato venerdì 5 aprile. Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digital download e porta con sé l'annuncio dei nuovi concerti di, attesa in estate in tutta la penisola.Ilpartirà il 10 luglio per proseguire fino al 3 settembre. Il primo concerto è in programma al Teatro Romano di Fiesole (FI), il secondo a Cervere (CN) l'11 luglio, poi al Teatro Romano di Ostia Antica (Roma) il 19 luglio e al Belvedere Reale di Caserta il 20 luglio.sarà a Lecce il 6 agosto (Cattedrale), al Castello Aragonese di Reggio Calabria il 9 agosto e al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR) il 18 agosto. Il 22 agosto, l'artista approderà a Macerata per un concerto allo Sferisterio.L'ultimo degli appuntamentiti è in programma per il 3 settembre al Teatro Romano di Verona. I biglietti per i ...

