Anche l’ex Iena Giarrusso tra i candidati all’europarlamento

Roma - Cassazione : “Via i camion-bar davanti ai monumenti”. Raggi esulta e ringrazia Anche l’ex sindaco Marino : Il Campidoglio può decidere di spostare gli ambulanti, i camion bar e gli urtisti. Così hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Cassazione. Una notizia che la prima cittadina Virginia Raggi fa subito sua commentandola in un tweet: “Addio camion bar e bancarelle davanti monumenti e da piazze storiche. Cassazione ha respinto ricorso ambulanti. Ringrazio mio predecessore Ignazio Marino per aver avviato iter. Avanti per il decoro e la ...

Nicoletta bruciata viva - l’ex amica : “Non c’entro col delitto - Anche io vittima di Carmelo” : "Carmelo Bonetta non è il mio fidanzato e sono anche io una sua vittima, non c'entro col delitto". Così nell'interrogatorio avvenuto oggi di fronte al gip Margareta Buffa, la 29enne fermata mercoledì con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere nel caso di Nicoletta Indelicato. Buffa, che alcuni testimoni hanno visto in compagnia della vittima la sera del delitto, ha addossato tutta la responsabilità a Carmelo Bonetta, che precisa non ...

Dopo Chris Fehn Anche l’ex chitarrista Donnie Steele attacca gli Slipknot : “Non sanno scrivere” : Donnie Steele attacca gli Slipknot e si unisce al coro di Chris Fehn, il percussionista che nei giorni scorsi ha citato in giudizio la band per una questione di gestione degli introiti. La presa di posizione di Fehn ha portato alla sua cacciata dal gruppo, scelta annunciata sui canali ufficiali. Steele è l'ex chitarrista degli Slipknot che nel 1995 contribuì alla nascita del progetto in qualità di co-fondatore per poi abbandonare la formazione ...

Spagna - per la panchina del Rayo Vallecano c’è Anche l’ex Udinese Velazquez : C’è anche l’ex allenatore dell’Udinese, Julio Velazquez, nella ristretta lista di tecnici candidati a sostituire Miguel Angel Sanchez Munoz, meglio noto come Michel, sulla panchina del Rayo Vallecano. Fatale al tecnico la sconfitta per 3-1 contro il Villareal. Il Rayo resta penultimo nella Liga con soli 23 punti. Oltre a Velazquez, i favoriti per sostituire Michel sono Luis Milla, Luis Cembranos e Paco Je’mez. ...

Sicilia - scandalo elezioni regionali 2017 - voto di scambio 96 indagati Anche Cuffaro l’ex governatore : Scoppia lo scandalo per le elezioni regionali in Sicilia del 2017. voto di scambio tra gli indagati anche l’ex governatore Totò Cuffaro Ci sono gli ex coordinatori della Lega in Sicilia, prima che Matteo Salvini inviasse un commissario sull’isola. Ma anche l’ex governatore Totò Cuffaro, che ha scontato cinque anni di carcere per favoreggiamento a Cosa nostra ed è stato scarcerato alla fine … Continue reading Sicilia, scandalo ...

Voto di scambio - 96 indagati in Sicilia. C’è Anche l’ex governatore Cuffaro : Un'inchiesta della procura di Termini Imerese per Voto di scambio e altri reati e' sfociata nell'avviso di conclusione indagini nei confronti di 96 politici tra assessori regionali, deputati e sindaci. Nell' inchiesta, scaturita da un'indagine sui fratelli Salvino e Mario Caputo, figurano tra gli altri l'ex presidente della Regione Toto' Cuffaro, l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro, il capogruppo all'Ars di Diventera' Bellissima ...

PSG - l’Equipe annienta Buffon dopo la disfatta con il MAnchester United : voto in pagella pessimo per l’ex Juve : Il portiere del Paris Saint-Germain ha ricevuto un voto impietoso dal quotidiano francese dopo la sua prestazione di ieri Gigi Buffon sul banco degli imputati per l’eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League, gli errori del portiere italiano hanno pesato secondo la stampa francese nel ko arrivato al Parco dei Principi contro il Manchester United. A confermarlo è il voto ricevuto in pagella dall’ex Juventus da ...

Processo Mose - Anche i pentiti pagano : 2 anni all’ex presidente della Mantovani e all’ex segretaria di Galan Minutillo : pagano anche i pentiti, i collaboratori che hanno scoperchiato lo scandalo Mose. Sono trascorsi quasi cinque anni dalla grande retata in Laguna che nel giugno 2014 decapitò i vertici del Consorzio Venezia Nuova, del potere politico e imprenditoriale, che sul colossale affare delle paratoie mobili per difendere Venezia dall’acqua alta ha costruito ricchezze personali e causato uno scialo di denaro pubblico. E’ arrivato il momento dei ...

Facebook ha battuto in casa Anche il social network dell’ex Urss : (fonte: pixabay) Secondo un’analisi di Vincos, Facebook rimane il social network più popolare al mondo mentre Twitter cede la seconda posizione a Instagram. Che rientra nella galassia del social network fondato da Mark Zuckerberg. Facebook, a gennaio 2019, registra un’affermata leadership in continua crescita, superando i 2,3 miliardi di utenti mensili, di cui 1,5 miliardi connessi almeno una volta al giorno. Si afferma il social network ...

Caso Icardi – Anche Maxi Lopez nella ‘mischia’ : Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara - ma l’ex marito non ci sta! [FOTO] : Il caos generato dal Caso Icardi-Inter coinvolge Anche l’ex marito di Wanda Nara: Selvaggia Lucarelli lo tira in ballo e il calciatore argentino si difende sui social Il Caso Icardi sta infiammando le prime pagine dei giornali e le discussioni calcistiche in ogni dove. È giusto togliere la fascia di capitano a Mauro? È giusto il ruolo ricoperto dalla moglie-procuratrice Wanda Nara nell’affaire tra il calciatore e l’Inter? ...

Bufera Collovati - l’ex calciatore attaccato per le frasi sessiste : “una donna non capisce come un uomo” - e interviene Anche la moglie : Bufera su Collovati dopo le frasi sessiste pronunciate a “Quelli che il calcio”: la moglie Caterina lo difende E’ Bufera su Fulvio Collovati per le frasi sessiste pronunciate ieri durante la trasmissione ‘Quelli che il calcio‘ su Rai 2. L’ex calciatore è intervenuto per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. “Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, ...

Irama e Giulia - l’ex Yanirsa : “Voleva continuare ad avere un rapporto Anche con me” : Irama e Giulia De Lellis news: le confessioni della ballerina di Nera Yanirsa Ana Martinez Paulino Yanirsa Ana Martinez Paulino, la ballerina del videoclip Nera, è tornata a parlare della sua storia d’amore con Irama. Una relaziona nata dopo Amici e finita – a quanto pare – per via dell’incontro tra il cantante e Giulia […] L'articolo Irama e Giulia, l’ex Yanirsa: “Voleva continuare ad avere un rapporto ...

Forum - l’ex giudice Foti : “Mi hanno mandato via in 5 minuti ma non sono neAnche indagato” : l’ex giudice di Forum è stato sospeso del programma Mediaset dopo un’intercettazione della Guardia di Finanza, in cui parla con Mariolino Leonardi, avvocato arrestato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Catania su bancarotte, riciclaggio e autoriciclaggio: "La mia immagine ora è compromessa, ma sono totalmente estraneo ai fatti".Continua a leggere