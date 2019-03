Amichevoli Nazionali | Messico batte Paraguay | Perù sconfitto in casa

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Si sono giocate nella notte alcune. Pari a Houston fra Stati Uniti e Cile: si decide tutto nei primi 9 minuti, col vantaggio americano siglato da Pulisic (poi uscito per infortunio) e la risposta di Opazo Lara. Resta dunque imbattuto il neo ct degli Usa, Gregg Berhalter, che in quattro gare ha raccolto tre vittorie e un pareggio.Spettacolare successo delsula Santa Clara. El Tri, sotto la guida del Tata Martino, si porta avanti di tre reti dopo 24 minuti (Jonathan dos Santos, autogol dell’ex milanista Gomez e timbro del Chicharito), l’Albirroja accorcia nella ripresa con Perez e, seppur in dieci uomini dal 63′ (rosso per Almiron), raddoppia con Gonzalez a sei minuti dalla fine. Nel recupero, però, arriva Montes a siglare il definitivo 4-2.Pari senza reti fra Honduras ed Ecuador, Costa Rica di misura sulla Giamaica ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale #Femminile???? Verso il #Mondiale: 24 convocate per le amichevoli con Polonia???? e Irlanda????, torna Martina… - acmilan : Here are the fixtures for the 11 Rossoneri called up for international duty ???? - frances69914865 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale #Femminile???? Verso il #Mondiale: 24 convocate per le amichevoli con Polonia???? e Irlanda????, torna Martina #Rosu… -