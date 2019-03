Ambiente | Ancona e le Marche | nuova vita per gli oli industriali usati

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L’incidenza ambientale ed economica del riutilizzo dei materiali di risulta delle attivitàè oramai un dato di fatto, e non fanno eccezione gli oliche originano da molte lavorazioni che si svolgono all’interno delle imprese. Per questo è opportuno svolgere un’azione di aggiornamento costante dei detentori di questo rifiuto circa le norme e le tecniche che permettono un corretto stoccaggio dell’olio. Un intervento che, se per un verso supporta i produttori nell’adempimento delle regole vigenti, dall’altro contribuisce a rendere più efficiente il processo di rigenerazione incrementando la resa di produzione di olio base rigenerato. Su questo principio si basa l’iniziativa dal titolo CircOILeconomy, fortemente voluta dal CONOU, il Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali, e Confindustria. Dopo Rimini, Mestre e Brescia ...

hotellafonte : #GIORNATE FAI Delegazione Ancona FAI - Fondo Ambiente Italiano #OSIMO - RdcWebTv : Buona Primavera con le Giornate organizzate dal FAI - Fondo Ambiente Italiano ?? - Primapressit : Dal modello di trasporti sostenibili di Santiago del Cile al progetto di Conerobus ed Enel X per Ancona -… -