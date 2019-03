All' asta i cimeli di Marco Pantani | c' è la bicicletta del Tour 2000

Tria : contrastare il rAllentamento - puntare tutto sulla crescita : La frenata in Europa dell'economia tedesca e quella non meno preoccupante del colosso cinese, proprio di ieri la notizia del calo del 14% dei profitti indusTriali tra gennaio e febbraio, sembrano ...

Brough All'asta - cifre da capogiro per tre Superior : E' stato un costruttore britannico, prima della Seconda Guerra Mondiale, a realizzare il più famoso bicilindrico a V, la Brough Superior , che una volta era soprannominata la "Rolls Royce delle moto" .

Ciclismo - All’asta i cimeli di Marco Pantani : oltre 40 oggetti in vendita - c’è la bicicletta del Tour de France 2000! : La Mercatone Uno è in amministrazione controllata e oltre 40 oggetti appartenuti a Marco Pantani andranno all’asta. Questa è la triste notizia che sconvolge il mondo del Ciclismo, lo storico sponsor della squadra del Pirata versa in gravi condizioni finanziarie e così alcuni cimeli del compianto ciclista verranno messi in vendita. Come riporta La Repubblica si tratta di una serie di oggetti che attualmente si trovano custoditi in una torre ...

Pantani - andranno All’asta 40 cimeli del “Pirata” : cimeli Pantani – Quaranta cimeli appartenuti a Marco Pantani finiranno all’asta. Tutto a causa della procedura di commissariamento di Mercatone Uno che ha bloccato i lasciti dello scalatore romagnolo e materiali della squadra donati al presidente Luciano Pezzi e all’omonima fondazione creata dal figlio dopo la sua morte. Un patrimonio, scrive “Tuttobiciweb”, che ha grande […] L'articolo Pantani, andranno all’asta 40 cimeli del ...

Invito All'acquisto per Antofagasta : Chiusura del 26 marzo Bene la compagnia mineraria , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,36%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo,...

India - l'imprenditore dei gioielli truffa una banca per due miliardi di dollari. I suoi quadri battuti All'asta : Tutti si fidavano del 57esimo uomo più ricco dell'India, ridotto oggi ad avere appena 100 milioni di dollari e a dire di essere vittima di una 'persecuzione politica'.

Astaldi - Kairos Investment Management Alleggerisce le vendite : Kairos Investment Management, dal 25 marzo, ha ridimensionato la posizione ribassista su Astaldi dall'1,85% all'1,75%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette ...

La direttiva copyright non basta - il governo giAlloverde può annacquarla : Il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sul copyright, che sostituisce la n.29 del 2001 e declina gli obblighi degli operatori del web in modo profondamente diverso. Dopo un braccio di ferro durato circa tre anni, nell'assemblea di Strasburgo si è formata una maggioranza favorevole alle nuove norme, sebbene ci fossero state varie modifiche alla bozza iniziale, che prevedeva obblighi ancora più stringenti per i ...

Una rara cassetta di un album solista di Dave Grohl del 1992 All’asta : Kurt Cobain apprezzò alcuni brani : Nel 1992 l'album solista di Dave Grohl "Late!" prendeva vita, ma era già stato modificato dal titolo originale "Pocketwatch". Tutti conosciamo brani inediti come Marigold e Winnebago, e alcune delle canzoni presenti in "Pocketwatch" sarebbero poi state riprese dai Foo Fighters. Una prima versione "demo" di "Late!", nei giorni scorsi, è stata venduta all'asta per 565 dollari da un venditore che affermava di averla acquistata nel 1994 tramite un ...

Boschi devastati dAlle fiamme - arrestati un forestale e il figlio : "Si bruciano? Che mi interessa..." : I fatti vicino Palermo. Ad appiccare gli incendi sarebbe stato un 26enne, figlio di un operaio dell'azienda foreste della...

Un anno senza il sorriso di Fabrizio Frizzi : la causa della sua morte fu una malattia devastante che non lascia scampo [GAllERY] : 1/20 Stefano Colarieti / LaPresse ...

Iran : Alluvione devastante travolge la citta' di Shiraz [VIDEO] : Una fortissima ondata di maltempo si sta abbattendo sull'Iran, come abbiamo già avuto modo di parlarvene in questo articolo. Nelle ultime ore arrivano notizie sempre più critiche, soprattutto dalla...

PAllanuoto - i migliori italiani della 22ma giornata di Serie A1. Giacoppo non basta All’Ortigia - big avanti tutta : La 22ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha riservato la pesantissima vittoria del Posillipo in casa dell’Ortigia per il quarto posto e le vittorie risicate ma preziosissime in ottica salvezza diretta e play-out di Quinto, Savona e Napoli, oltre agli scontati successi delle prime tre della classe. Di seguito i migliori italiani dell’ultimo turno del massimo campionato: Massimo Giacoppo (Ortigia): l’ultimo ad arrendersi tra ...

Caso Sergio Vessicchio - le scuse del telecronista non bastano : dopo gli insulti sessisti sospeso dAll’ordine dei giornalisti : Sergio Vessicchio sospeso dall’Ordine dei giornalisti della Campania: il telecronista, dopo gli insulti sessisti alla guardalinee, ha chiesto scusa Durante la gara tra Agropoli e Sant’Agnello si è consumata l’ennesima pagina di sessismo legato al mondo del calcio. Stiamo parlando del Caso che ha coinvolto Sergio Vessicchio, telecronista di CanaleCinqueTv, che ha aperto la telecronaca del match in questione con insulti sessisti conto ...