Allarme tatuaggi | il Ministero della Salute ha ritirato e vietato dei pigmenti cancerogeni

Tatuaggi - il ministero della Salute lancia l’Allarme e vieta nove inchiostri : (foto: Getty Images) Sostanze pericolose, allergogene o cancerogene. È quanto le analisi eseguite da diversi laboratori italiani hanno riscontrato in alcuni inchiostri utilizzati per Tatuaggi e trucco permanente. nove i pigmenti incriminati (Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba, Green Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light e Blue Iris), che in questi giorni (dal 21 al 26 marzo) sono comparsi nella sezione Allarmi ...