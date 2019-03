Allarme siccità | stop irrigazione del Vercellese

Allarme siccità : a rischio le colture di riso italiane - i risicoltori devono tornare all’irrigazione tradizionale : Un inverno avaro di precipitazioni, un inizio di primavera che non promette pioggia a breve e il rischio che a luglio non ci sia acqua sufficiente per consentire al riso di completare il suo ciclo produttivo e, quindi, di arrivare a raccolto. E’ Allarme tra i consorzi irrigui piemontesi che, chiamati a fare i conti con risorse idriche, ad oggi, pari al 60% rispetto a quelle dell’anno passato, invitano i risicoltori del territorio a ...

Clima - è Allarme siccità : “Precipitazioni dimezzate - è sos per le semine nei terreni aridi” : E’ Sos per le semine primaverili di granoturco, soia, girasole, barbabietole, riso e pomodoro nei terreni aridi per la mancanza dell’acqua necessaria alle coltivazioni per crescere, soprattutto al nord dove le precipitazioni invernali sono dimezzate (-50%) rispetto alla media. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti con l’arrivo della primavera che sancisce l’inizio delle attivita’ agricole nelle ...

Siccità : l’Allarme si allarga al Centro Italia - “nelle Marche i corsi d’acqua hanno portate minime” : “Si allarga, verso il Centro Italia, l’allarme per le disponibilità idriche nei mesi a venire“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. “Se al Nord restano sotto media stagionale i livelli dei principali fiumi e dei grandi laghi lombardi (Maggiore: 28,5%, Como: 8,2%, Iseo: 15,0% della capacità di riempimento), anche i corsi d’acqua nelle ...

Clima - Allarme siccità : dall’Osservatorio delle crisi idriche piano di azione sulla situazione del Po : L’Osservatorio sulle crisi idriche all’interno del vasto comprensorio del fiume Po (che si estende dalla Valle d’Aosta alle Marche) si è riunito nelle ultime ore per esaminare la situazione nell’intero territorio. Una situazione non rosea – si legge in una nota dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – dopo un esame attento dei valori emersi dai monitoraggi delle diverse agenzie regionali coinvolte dal ...

Allarme siccità al Nord - il consiglio dei geologi : Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'acqua, un bene prezioso che scarseggia soprattutto nel settentrione. I consigli dei geologi

Allarme siccità : “Il cuneo saluto del Po mette a rischio decide di ettari” : “I millimetri di pioggia caduti in questi giorni, dopo i lunghi mesi caratterizzati da una scarsità di precipitazione allarmante, non risolvono i problemi della scarsità di acqua dolce per l’irrigazione e nemmeno dell’aumento della salinità dei terreni, provocata dal risalire dell’acqua di mare lungo il Delta del Po, quando la portata e’ troppo bassa”. Lo sottolinea Cia – Agricoltori Italiani di Ferrara, ...

Allarme siccità in Nord Italia : “Serve prevenzione” : “Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per anticipare e impedire eventuali fasi emergenziali. La gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee, deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e frequenti periodi siccitosi”. Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale ...

Allarme siccità al Nord : i livelli idrometrici del Po e di 3 grandi laghi al di sotto della media stagionale : La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le precipitazioni dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne e l’Allarme siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente asciutto. Basti pensare che il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno livelli idrometrici al di sotto della media stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi ...

Allarme siccità nelle campagne della provincia : provincia - nelle città la mancanza di pioggia ha causato l'innalzamento dei livelli di inquinamento e nelle campagne è Allarme siccità per le coltivazioni. È questo il risultato di un inverno ...

Siccità Emilia Romagna : è Allarme in tutta la regione - a rischio le colture principali : Da un’analisi di Coldiretti Emilia-Romagna sull’andamento climatologico dell’inverno, in occasione della settimana del #Fridaysforfuture (mobilitazione globale nata dalla giovane Greta Thunberg), emergerebbe che a causa dell’inverno asciutto, nella regione è allarme Siccità. Le scarse precipitazioni hanno lasciato a secco fiumi, laghi e terreni e senza neve le montagne (-40%, rispetto alle attese). Sul Po “sembra ...

Coldiretti - Allarme siccità per inverno con -50% pioggia nel Nord Italia : L'inverno particolarmente secco e asciutto ha destato allarme siccità per le precipitazioni dimezzate al Nord, -50%, rispetto alla media storica, , che hanno lasciato a secco fiumi, laghi, invasi, ...

