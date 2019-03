Alitalia | Ferrovie prenda una decisione

blogo

(Di mercoledì 27 marzo 2019)La Nuovaper ora non decolla. Il Governo aveva promesso un impegno da parte del Mef e didello Stato per la costituzione della nuova società, ma nel frattempo è venuto meno l'interesse di EasyJet. Delta, invece, storico partner, non sembra pronta a voler andare oltre una partecipazione del 10%.Oggi Daniele Discepolo, commissario straordinario di, ha parlato del momento che sta vivendo la società nel corso di un'audizione alla Camera. Discepolo ha chiesto adi prendere un impegno deciso e concreto; c'è bisogno di una "finale sul futuro di" perché altrimenti i commissari non potranno che "metterla in liquidazione".dello Stato nella giornata di oggi aveva ribadito di voler proseguire "le interlocuzioni con un ristretto numero di player industriali al fine di determinare le condizioni per la formazione di ...

