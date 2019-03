Alessandro Di Battista | Vittoria Baldino | La sua candidatura alle europee è

M5S : Alessandro Di Battista si defila - niente europee : Dopo aver chiuso il suo mandato da deputato e i reportage video girati con compagna e figlio al seguito in giro per il mondo, ancora non pubblicati,, su Di Battista pende la riserva sul suo futuro ...

Alessandro Di Battista : "Luigi Di Maio non si riferiva a me - ma il silenzio è bellissimo" : Alessandro Di Battista è ancora "latitante" e nel Movimento 5 stelle c'è chi spera che scenda in campo al più presto. "Ma io non mi sono dato una scadenza precisa, non c'è nessuna riserva da sciogliere e nessun termine" ha spiegato l'ex deputato ai suoi interlocutori, secondo quanto riporta il Fatto

Luigi Di Maio processato da Beppe Grillo - ribaltone 5 stelle : torna Alessandro Di Battista : C'è agitazione nel Movimento 5 stelle. Luigi Di Maio si sta preparando alla campagna elettorale in vista delle europee e ai suoi ha mandato un messaggi molto chiaro: "Andate in tv e picchiate duro", "non è vero che abbiamo perso, siamo il primo partito in Basilicata", riporta il Corriere della Sera

Luigi Di Maio umilia Alessandro Di Battista : "Basta viaggi. Forse qualcuno ha paura di...". Esplode il M5s : Lo "sbrocco" di Luigi Di Maio è completo. Anche il Fatto quotidiano, il giornale più grillino d'Italia, è costretto ad ammettere con un filo d'imbarazzo che la sconfitta alle regionali in Basilicata ha fatto perdere la testa al leader del Movimento 5 Stelle. Talmente nervoso da, nell'ordine: parlare

Delusione M5S. Paragone : "Non possiamo fare a meno di Alessandro Di Battista" : Il risultato era in qualche modo previsto, ma la Delusione per aver più che dimezzato i voti in Basilicata rispetto alle politiche non viene cancellata dal fatto che il Movimento 5 stelle è il primo partito nella Regione. "Sono sincero, ho una Delusione personale - ha detto il candidato presidente del Movimento 5 Stelle Antonio Mattina - anche se il risultato è comunque positivo per il voto di lista. Prendo atto di questo ...

Alessandro di Battista : curriculum - figlio e moglie. La carriera nel M5S : Alessandro di Battista: curriculum, figlio e moglie. La carriera nel M5S Chi è Alessandro Di Battista del M5S Uno dei volti chiave del Movimento 5 stelle. Uno dei leader che ha portato lo stesso movimento al governo. Alessandro di Battista è tra i più amati personaggi che animano il M5S. Ma qual è la sua storia? Andiamo a scoprire insieme i dettagli sulla sua carriera, il suo curriculum e la sua famiglia.Alessandro di Battista: biografia e ...

Le Iene - Alessandro Di Battista : 'Non posso escluderlo' - roba pesantissima sul caso Giulia Sarti : Il caso Giulia Sarti si complica. Filippo Roma de Le Iene , in un appassionante servizio, ha raccolto la testimonianza di un grillino anonimo che ha svelato come l'indagine interna al M5s circa l'...

Alessandro Di Battista - l'amico grillino lo smaschera : 'Cosa farà' - ce ne liberiamo a lungo : Ma che fine ha fatto Alessandro Di Battista ? O meglio, che fine farà? Già, perché domenica il grillino è stato avvistato all'Olimpico per seguire Lazio-Parma. Ma il futuro cosa gli riserverà? A dare ...

Manlio Di Stefano : "Alessandro Di Battista a giugno andrà in India" : "Di Battista? Siamo amici dal 2001, ci sentiamo spesso e ci siamo sentiti anche ieri, è molto tranquillo. Perché è sparito dalla tv? Avrà le sue ragioni. Credo a giugno andrà in India e la girerà tutta". A parlare è il sottosegretario agli Esteri del M5S Manlio Di Stefano, oggi ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.Di Battista ieri si è rivisto allo stadio a vedere la ...

Alessandro Di Battista e lo strano silenzio sugli scatti hard di Giulia Sarti? Occhio a questa foto : Il caso delle foto hard hackerate a Giulia Sarti continua ad agitare il M5s. Dentro al Movimento si indaga, si tenta di comprendere da dove siano tornati a circolare quegli scatti: chi c'è dietro la vergogna contro la deputata? Per ora rimane un mistero. Per certo, sottolinea Il Giornale, "la deputa

Alessandro Di Battista - la confessione di Carlo Freccero : adesso si capisce tutto : Carlo Freccero è al centro di un approfondimento-ritratto del Corriere della sera, tra il televisivo e il politico. Gli scontri in commissione vigilanza, le idee geniali, la lite con Bruno Vespa, e anche le cadute fanno di Freccero, direttore di Raidue sovranista e in quota grillina, un personaggio

Alessandro Di Battista ritrovato da Agorà - le sue pesantissime parole : ecco com'è ridotto : ritrovato. Ricomparso. E intercettato dalle telecamere di Agorà, il programma di Rai 3. Si parla del grillino Alessandro Di Battista, sparito dai radar della politica ormai da tempo. Un'uscita di scena ancora tutta da chiarire: messo in disparte dal Movimento 5 Stelle dopo i disastri che ha combinat