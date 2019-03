Al Teatro Petrolini a grande richiesta torna “Femmes”

Grande successo al Teatro Petrolini per lo spettacolo di varietà “Femmes” : Grande successo di pubblico per lo spettacolo “Femmes” andato in scena martedì 5 marzo alle ore 21:00 al Teatro Petrolini a Roma. Teatro gremito da un folto pubblico e sold out al botteghino per l’originale varietà ispirato alla Belle Époque e non solo. Spettatori entusiasmati dalle magiche e sensuali atmosfere hanno applaudito gli artisti che si sono esibiti in balli, canti, musiche e recitazione dando vita ad un’esilarante esibizione che ha ...

Al Teatro Petrolini a Roma va in scena lo sfavillante varietà “Femmes” : Martedì 5 marzo 2019 al Teatro Petrolini a Roma, in via Rubattino n. 5, nel famoso quartiere del Testaccio, amato da Pasolini e Ozpetek che abbraccia tutte le epoche, dai resti dell’Emporium di Roma imperiale fino ai palazzi fascisti e alle testimonianze di archeologia industriale, ora uno dei luoghi della movida Romana per via dei tanti locali e ristoranti di cui pullula, alle ore 21:00 andrà in scena lo sfavillante varietà “Femmes”, spettacolo ...

