Al Congresso di Verona andrà anche il presidente Istat Blangiardo. Lavoratori: “Si ritiri”

(Di mercoledì 27 marzo 2019) AlMondiale delle Famiglie che si terrà adal 29 al 31 marzo, parteciperà come relatoreil neoGiancarlo. I dipendenti dell'istituto non si riconoscono in questa scelta e non si sentono rappresentati. A Fanpage.i hanno annunciato che domani ci sarà un presidio davanti alla sededi via Cesare Balbo a Roma.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...