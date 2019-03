huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Alsono andati a trovarlo in parecchi perché il povero Berlusconi, ultimamente, non sta tanto bene. La scorsa settimana è stato operato d'urgenza per ernia, qualche settimana prima invece si è ricoverato, sempre d'urgenza, al San Raffaele, dopo che la glicemia ha toccato il picco di 800. Alto rischio, per intenderci. E lì è rimasto per giorni, attaccato a una flebo, in attesa che si ristabilissero valori normali. Accade così, a una certa età, con una vita sregolata. Perché l'uomo non ama stare a casa con un libro e un brodino. E ha ricominciato a frequentare la divertente compagnia che la sera si ritrova a Villa Maria, dove era stata confinata la Pascale, tornata assai in auge nel favoloso mondo berlusconiano, assieme all'altra "badante" dei tempi d'oro, Maria Rosaria Rossi. Un dolcetto in più, un bicchierino ...

manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: Al capezzale di Forza Italia - HuffPostItalia : Al capezzale di Forza Italia - criccio74 : Cara Rossella ieri eravamo tt al vostro capezzale per Paolo ma sopra tutto per te chi ti conosce sa che donne sei n… -