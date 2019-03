Addio all’ora legale | il Parlamento Europeo approva il cambiamento

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019)al cambio ora: ilila partire dal 2021. I Paesi Ue che decidono di mantenere l’oradovrebbero regolare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l’ora solare dovrebbero spostare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di ottobre 2021.Lo ha stabilito la risoluzione legislativato dai deputati a Strasburgo con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni. In sintesi, gli eurodeputati hanno sostenuto la proposta della Commissione di porre fine al cambio stagionale dell’ora, ma hanno votato per rinviare la data dal 2019 al 2021.L'articoloall’ora: ililMeteo Web.

