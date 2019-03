Accordi&Disaccordi Nove | Meloni | “L’alleanza tra FdI e Forza Italia? Dipenderà

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Ospite della puntata di “Accordi&Disaccordi”, il programma condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda mercoledì 27 marzo alle 21.25 suè la leader di Fratelli d’Giorgia. “Le faccio una domanda diretta, visto che lei è una donna molto franca: con Berlusconi è finita?”, chiede Sommi. “Credo che dipenda daglini alle prossime Europee, risponde l’ex ministro. “Senza Berlusconi?”, insiste il giornalista. “Io non faccio mistero di credere in un centrodestra nuovo, diverso e di lavorare perché noi si diventi il secondo movimento del centrodestra insieme alla Lega – ammette Giorgia– Io sfido Berlusconi, sfidoalle elezioni europee. I modelli di presenza in Europa sono diversi. Io in Europa ci vado a cambiare tutto e, sappiamo è stata in maggioranza in ...

Ettore_Rosato : Sulla Cina siamo riusciti a litigare con Usa e Ue, mentre altri stringevano affari. Poi abbiamo venduto arance a ch… - PediciniM5S : #Basilicata, una competizione falsata da una legge elettorale che premia ammucchiate e accordi sottobanco: con 12 l… - Ettore_Rosato : Senza clamori Macron firma con Xi, il presidente cinese, un contratto per 30 miliardi di euro. Risultati concreti,… -