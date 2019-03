Accordi e Disaccordi | anticipazioni puntata 27 marzo 2019

blogo

(Di mercoledì 27 marzo 2019)A due mesi dalle elezioni europee torna stasera, eccezionalmente in prime time e in diretta, l’approfondimento politico del Nove nel talke Dis, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi.Nellain onda mercoledì 27alle 21:25 saranno ospiti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, per analizzare lo scenario politico all'indomani dell'ultimo voto regionale in Basilicata con un'altra regione ad appannaggio del centrodestra. Ma i dati delle amministrative non sono l'unico nodo che sta mettendo a durissima prova l'alleanza di governo M5S - Lega. Sul piatto, dopo le insofferenze reciproche per glicon la Cina e lo sblocca cantieri, ora a dividere gli "alleati" c'è la questione della cittadinanza a Ramy, il ragazzino eroe di origine egiziana che ha sventato l'attacco al bus a San Donato ...

