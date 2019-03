retemeteoamatori

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il parlamento Europeo ha approvato la proposta d’del passaggio dall’oraa quella solare a partire dal 2021, tuttavia la proposta lascia che ogni Paese abbia la facoltà di decidere a quale dei due “fusi orari” attenersi: Orao Ora Solare per sempre.Tuttavia questa riforma, piuttosto discutibile potrebbe creare non pochi problemi a livello economico, come nei trasporti, nelle comunicazioni, nel commercio,..La proposta adesso passa ai negoziati fra il Parlamento e il Consiglio Europeo che confermeranno la proposta approvata il 26 Marzo 2018.Ma la Commissione potrà presentare un proposta per posticipare la data di applicazione della direttiva fino a un massimo di 12 mesi , nel caso si evidenzino particolari problemi che vadino a ledere il corretto funzionamento del mercato unico.Chi ha proposto questa richiesta di ...

ilpost : Il Parlamento Europeo ha votato a favore dell’abolizione del cambio tra ora solare e ora legale a partire dal 2021 - SuperNova_212 : @CottarelliCPI Pensa che invece c’è un Parlamento Europeo che discute dell’abolizione dell’ora legale. Argomentone scottante. - LMSGi : RT @beasenzadante: Quindi con tutti i problemi attuali nel mondo l’Europa vota l’#Article13 e l’abolizione del cambio dell’ora legale? http… -