Abbattimento Meazza | Mazzola non ci sta | “sto male solo a sentirlo”

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Sandroha parlato dell’ipotesi didello stadioin San Siro, la notizia del giorno che non va giù a molti ”Il possibiledello stadio San Siro? Mi viene mal di testaa sentirlo, forse vale la pena mettere a posto qualcosa ogni anno e tenere l’attuale impianto”. Lo dice a ‘Un Giorno da Pecora’ Sandro. Per lei questo possibilesarebbe un dolore? ”Ricordo ancora la prima volta che entrai a San Siro per giocare, avevo 19 anni. Quando salivi ed entravi in campo era un’emozione grandissima. E poi quella volta che segnai un gol alla Juve, che ci diede lo scudetto”. Se dovesse fare un appello all’inter e al Milan cosa gli direbbe? ”Se si potesse metterlo apposto sarebbe meglio. Magari anche per farci giocare le riserve o i ragazzini delle squadre di Milano. ...

bisicchia : RT @LouFerrignoFCIM: Spiace per l’abbattimento del Meazza, la Scala Del Calcio. Un luogo sacro che traspira storia. Lo stadio dove l’Inter… - __LA__LIRA__ : RT @GnocchiGene: Segnali che l' abbattimento del Meazza è sempre più vicino. Ieri Roberto Vecchioni ha composto ' Ruspe a San Siro '. #Gazz… - nickledgers : RT @GnocchiGene: Segnali che l' abbattimento del Meazza è sempre più vicino. Ieri Roberto Vecchioni ha composto ' Ruspe a San Siro '. #Gazz… -