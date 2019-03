A 95 anni prende 4 autobus per andare alla marcia contro il razzismo | “Dobbiamo essere

Bianca Guaccero e gli attacchi di panico : «Cominciati a 14 anni - ne sono uscita grazie a Nicola Ventola». Lei replica : «Prendere le parole e montarle a piacimento» : “A 14 anni ho cominciato a soffrire di attacchi di panico”, Bianca Guaccero, attrice, conduttrice della trasmissione di Rai 2 “Detto Fatto” e mamma della piccola Alice, nata dal suo relazione con l’ex marito, il regista Dario Acocella, racconta del problema che ha avuto sin da giovane e come è riuscita a superarlo. Bianca infatti ha scritto un libro, “Il tuo cuore è come il mare”, in cui racconta il suo passato: “E’ difficile da spiegare – ...

Detto Fatto - Giorgio Mastrota sorprende tutti in diretta : vita stravolta a 54 anni : Giorgio Mastrota andrà presto all'altare con la compagna Floribeth. Lo ha annunciato oggi durante la sua ospitata a Detto Fatto di Bianca Guaccero. Il volto noto delle televendite lo aveva già annunciato un anno, ma ora il lieto evento sembra molto più vicino. Il conduttore dopo aver ammesso di esse

Ancona - prende farmaco per l’influenza ma va in choc anafilattico : Nicolò muore a 27 anni : Nicolò Daversa, originario di Falconara ma residente ad Ancona, è morto a 27 anni a causa di una reazione allergica ad un antibiotico che aveva preso per curare l'influenza. Fatale sarebbe stata in particolare un'iniezione intramuscolo del farmaco. "Ciao amico mio, è stato un onore averti al fianco. Sarai il mio angelo più bello".Continua a leggere

Prende un farmaco per l'influenza - muore a 27 anni per choc anafilattico : Era una banale influenza. Magari un po' più resistente. La febbre non passava, colpa delle tonsille gonfie e di un'infezione alla gola. Nulla di preoccupante, mali di stagione che si curano con comuni ...

Uomini e Donne : Luigi Mastroianni prende in giro Irene Capuano : Luigi Mastroianni stuzzica Irene Capuano dopo Uomini e Donne Per Luigi Mastroianni è finalmente arrivato il lieto fine. Dopo gli alti e bassi dello scorso anno con Sara Affi Fella, il tronista siciliano ha trovato la felicità con Irene Capuano. La corteggiatrice romana ha subito colpito il 23enne nel Trono Classico di Uomini e Donne e, la conoscenza parallela con Valentina, non è riuscita ad allontanarlo da Irene. In queste ore i due ...

Dopo 5 anni Letta riprende la tessera del Pd : "Ho fatto una scelta di vita e resto fuori dalla politica parlamentare, ma Dopo cinque anni è arrivato il momento di riprendere la tessera del Pd": lo ha annunciato l'ex premier Enrico Letta in un'intervista a Repubblica. "Il momento è grave", ha sottolineato Letta commentando le lunghe file ai gazebo delle primarie dem, "di fronte a un Movimento cinque stelle in liquefazione e al rischio di un governo Salvini è scattata l'insurrezione". Per ...

Sanremo - dopo una lite prende a mazzate la moglie di 82 anni : lei scappa in strada piena di sangue : Tentato omicidio sabato sera a Sanremo, in Liguria. Un uomo di ottantaquattro anni è stato arrestato dopo aver ripetutamente colpito la moglie ottantaduenne. L’anziano, sembra dopo una discussione, ha più volte colpito la consorte con una mazza da muratore. La donna si è salvata scappando in strada.Continua a leggere

Pontedera - auto si schianta contro un bus di linea e prende fuoco : Gilberto muore a 32 anni : Gilberto Biasci, figlio dell'ex sindaco di Lari, Paolo, è deceduto a 32 anni in un incidente stradale a Pontedera: la sua auto si è scontrata per cause ancora in via di accertamento contro un bus di linea e lui è stato sbalzato sull'asfalto prima che la vettura prendesse fuoco. "La sua morte lascia un vuoto e un dolore grandissimo in tutti noi".Continua a leggere

DiMartedì - Giovanni Floris si prende una denuncia : "Fuori legge in diretta" - un'accusa clamorosa : Il conduttore di DiMartedì Giovanni Floris è stato denunciato alla Procura della Repubblica per la presunta induzione al gioco d’azzardo. A presentare l’esposto il Codacons, a seguito di un servizio trasmesso nella puntata di ieri del programma di La7. "Nel corso della trasmissione Giovanni Floris h

"Gli zingari mi hanno rotto". E se la prende con un bambino di 11 anni : L'uomo ha iniziato a inveire contro il ragazzino, poi lo ha colpito con un taglierino davanti a due guardie giurate

UK - resta incinta tre volte mentre prende la pillola : madre di cinque figli a 29 anni : Una vicenda alquanto particolare quella che si è verificata nel Regno Unito, dove una giovane donna è diventata madre per ben cinque volte nonostante l'utilizzo delle pillole anticoncezionali. È accaduto ad Hannah Donaghue, una ventinovenne di Northampton, che ha avuto i suoi bambini proprio mentre stava prendendo questo medicinale molto utilizzato oramai in tutte le parti del mondo. Le prime due bambine le ha avute molto presto, quando aveva ...