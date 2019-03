5 weekend d’arte in Italia a primavera

vanityfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) RavennaRavennaRavennaPalermoPalermoPalermoMilanoMilanoMateraMateraLecce5culturali da fare inCome rendere più bella la vita? Riempiendola d’arte. La metà degli intervistati di una ricerca di Booking.com sui trend di viaggio del 2019 ha dichiarato che quest’anno più che mai vorrà partire perintensi e sorprendenti, e tra i desideri l’arte ha sempre un posto di primo piano. Secondo i dati del Mibac i visitatori dei beni culturali statali sono in continua crescita: sono stati 55 milioni nel 2018, 5milioni in più dell’anno prima, cresciuti complessivamente del 44% in cinque anni; Per questo nella gallery sopra vi proponiamo cinque idee per partire per un fine settimana didedicato a nuove mostre, musei, festival d’autore. Troverete uno dei più grandi festival musicali del momento tra le basiliche, le chiese, i musei ...

