Zingaretti apre il cantiere delle alleanze Pd e lancia la mobilitazione

Zingaretti apre la direzione del Pd alla sinistra movimentista e congeda i millennial : Roma. “Quota 20” sono i posti nella direzione nazionale del Pd riservati al segretario, che sceglie chi inserire ai vertici del partito. Di solito vengono utilizzati per le cosiddette “personalità” indipendenti. Oppure per qualche operazione scenografica. Nel 2013 l’allora neo-segretario del Pd, Mat

Pd : Zingaretti apre a intese ampie per europee e amministrative : Il neosegretario del Pd, NIcola Zingaretti, ha aperto a intese con altre forze del centrosinistra per presentare 'liste competitive' alle elezioni europee e ad accordi con liste civiche per le ...

Pd : Zingaretti apre a intese ampie per europee e amministrative : Il neosegretario del Pd, NIcola Zingaretti, ha aperto a intese con altre forze del centrosinistra per presentare "liste competitive" alle elezioni europee e ad accordi con liste civiche per le elezioni comunali e regionali. "Alle europee so che Articolo 1 e socialisti di Nencini si stanno preparando per una loro lista", ha spiegato a margine di un incontro pubblico a Potenza, "c'è un'altra lista fatta credo ...

Zingaretti restauratore. Il Pd riapre Capalbio e rottama i quarantenni : A volte ritornano: da Prodi a Nanni Moretti a Letta alla Ferilli, mentre in attesa di Moni Ovadia ci si accontenta di Lello Arena. "Siamo all'ultima spiaggia", la buttano sul ridere dalle parti di Renzi, e la battuta non riguarda la scelta di Zingaretti come l'estrema possibilità del Pd di risalire a galla, quanto proprio l'Ultima Spiaggia, lo stabilimento simbolo di una certa sinistra alle vongole, quella di Capalbio, dove il nuovo segretario ...

M5s “corteggia” il Pd - ma Zingaretti non apre : no a furbizie : Al momento non si può parlare di un vero e proprio "corteggiamento", ma sicuramente il Movimento 5 stelle sta "studiando" le prime mosse di Nicola Zingaretti alla guida del Pd. Certo il governo appare ancora saldo, ma i pentastellati escono dalle batoste alle regionali di Abruzzo e Sardegna e guardano i sondaggi in calo. E allora perché non coltivare un possibile piano B? Ieri a fare la prima mossa è stato Luigi Di Maio, sfidando il neo ...