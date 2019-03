Zes | Lezzi | 300 milioni per le grandi aziende

ilsudonline

(Di martedì 26 marzo 2019) Lo ha detto il ministro per il Sud Barbaraintervenendo a "Focus economia", su Radio 24. "Questi 300- aggiunge- serviranno per istituire…

SassiLive : ZES, MINISTRO DEL SUD LEZZI: “NEL DECRETO LEGGE CRESCITA 300 MILIONI DI EURO PER GRANDI AZIENDE”… - francescomila18 : RT @ministro_sud: Il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha riunito le Regioni e le Autorità portuali del Mezzogiorno per costruire una strat… -