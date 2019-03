YouTube | stop a produzioni televisive?

blogo

(Di martedì 26 marzo 2019)Poco prima del lancio del servizio di tv in streaming Apple Tv+, dagli Stati Uniti e più precisamente dalla newyorchese Bloomberg, è arrivata la notizia (indiscrezione da confermare) dell'intenzione didi rinunciare al progetto dellecon budget alto. La decisione, che significherebbe la rinuncia a competere con Netflix e Amazon Prime Video, arriverebbe in seguito ai risultati inferiori alle previsioni degli spettacoli prodotti direttamente.Come ricostruisce l'agenzia Ansa, nel modello scelto daletv ad alto budget venivano proposte in puntate pilota gratis per chiunque, mentre il resto degli episodi era disponibile solo per chi si abbonava aPremium, a pagamento. Tra le vittime dei tagli di Big G, gli spettacoli Overthinking with Kat & June oltre che la serie tv di fantascienza Origin.avrebbe già ...

