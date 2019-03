Wall Street | a rischio una correzione I titoli long e short

Wall Street rischia un crollo del 40%? I segnali dell'obbligazionario : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Secondo Otavio ...

Wall Street apre positiva - Dj +0 - 77% : NEW YORK, 26 MAR - Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,77% a 25.711,33 punti, il Nasdaq avanza dello 0,83% a 7.700,82 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un ...

Wall Street spinge l'Europa - petrolio sopra i 60 dollari : Intanto le Borse europee viaggiano positive, in un contesto che resta comunque improntato alla cautela, per le preoccupazioni legate al rallentamento dell'economia. Stamattina è risultato inferiore ...

Wall Street rimbalza con forza nonostante persistere ansie economia : Si tratta perlopiù di ricoperture , dal momento che il mercato ancora sconta le preoccupazioni per la frenata dell'economia globale , tanto che si stanno rafforzando le attese per un possibile taglio ...

La svolta di Apple non piace a Wall Street : Milano. La svolta di Apple (che ieri ha presentato i suoi nuovi servizi dedicati alle news, alla tv e ai giochi) non convince Wall Street in una fase in cui il mercato azionario americano sembra sempre più preoccupato di interpretare la nuova linea della Fed sui tassi e capire le reali prospettive d

Wall Street senza slancio - T-bond in rally : Chiusura incerta ieri a Wall Street , mentre i Treasury hanno continuato il loro rally. Tra gli investitori restano i timori legati a una possibile frenata dell'economia mondiale. Il DJIA è salito dello 0,07% a quota 25.519 circa. L'S&P 500 ha ceduto lo 0,08% a quota 2.798. Il Nasdaq Composite ha perso lo 0,07% a quota 7.637 circa. Il Treasury a 10 anni ha ...

Wall Street : chiusura poco mossa dopo sell-off - rally Treasury : Tra gli investitori restano comunque le preoccupazioni legate a una frenata dell'economia globale, come dimostrato dalla continua corsa dei titoli di Stato americani.A livello aziendale, Apple ha ...

Wall Street : 5 Titoli pronti a stupire in caso di recessione Usa : Il netto calo di venerdì scorso , a Wall Street , ha innescato tra gli investitori nuovi timori legati ad un brusco rallentamento dell' economia americana fino a dover fare i conti con la recessione . Un segnale in merito è arrivato con la cosiddetta inversione della curva dei rendimenti dei Titoli obbligazionari , ed in particolare ...

Wall Street : 5 Titoli pronti a stupire in caso di recessione Usa : 25/03/2019 20:43 Il netto calo di venerdì scorso , a Wall Street , ha innescato tra gli investitori nuovi timori legati ad un brusco rallentamento dell' economia americana fino a dover fare i conti con la recessione . Un segnale in merito è arrivato con la cosiddetta inversione della curva dei rendimenti dei Titoli obbligazionari , ed in particolare ...

Borse europee tutte in calo dopo l'apertura di Wall Street : Continuano a tenere banco i timori sull'andamento dell'economia mondiale. Milano, a lungo sopra la parità, ora cede lo 0,23%. La peggiore è Londra, -0,70%,, mentre le perdite di Francoforte e Parigi ...

Wall Street apre all'insegna della prudenza : Wall Street avvia la giornata in moderato rialzo , a dispetto delle ansie relative alla situazione economica, che va peggiorando, come confermato dall' indice CFNAI . Con un'agenda macro scarna, la ...

A Wall Street tornano le nubi - peggiore settimana da gennaio : I timori di una frenata dell'economia, e magari di una recessione, hanno pesato sull'umore degli investitori. A riaccenderli è stata l'inversione della curva dei rendimenti dei titoli di stato Usa , ...

I dati macro mandano ko l’Europa. Wall Street chiude in forte calo : L'attività manifatturiera del Vecchio Continente è calata ai livelli minimi da sei anni, risentendo della frenata di Francia e Germania. Intanto Oltreoceano la curva dei rendimenti dei bond governativi si è invertita, come non succedeva dal 2007. A Milano male le banche...

Wall Street chiude peggior seduta 2019 : Hanno pesato sugli investitori i timori di una frenata dell'economia e forse di una recessione, anche per l'inversione della curva dei rendimenti dei titoli di Stato Usa.