Voto Basilicata | Berlusconi | conferma per FI | prossima sfida Europee

Basilicata - il Voto punisce il «sistema» dell'ex governatore Pittella : La ratio che muove ed è al centro di questo sistema, scrive ancora il gip, è «sempre la stessa»: vale a dire «la politica nella sua sempre più fraintesa accezione negativa e distorta, non più a ...

Voto in Basilicata - Di Maio : 'M5S prima forza - vinte tutte le liste' : "Il M5S è la prima forza politica in Basilicata. La stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma la verità è che abbiamo battuto tutte le liste, anche quelle con gli impresentabili dentro". Lo scrive su ...

Dopo il Voto in Basilicata l'Italia del 4 marzo non c'è più : Proprio la regione più continuista d'Italia, passata dal pluridecennale assetto di potere democristiano di Emilio Colombo a un altro pluridecennale assetto di potere del centrosinistra, franato nella sua versione feudataria e dinastica, certifica un "grande cambio". l'Italia del 4 marzo non c'è più, archiviata nell'immobilismo di una "strana alleanza", mai diventata una "coalizione politica" ora che si è esaurita la ...

Dopo il Voto in Basilicata tutti in surplace - chi si muove è perduto : Settembre 1955, velodromo Vigorelli di Milano. Antonio Maspes affronta l'olandese Jean Derkens nei quarti di finale del campionato del mondo di ciclismo su pista. Lo sconfigge anche grazie a quei leggendari 32 minuti di surplace, che lo lanciano verso la vittoria finale ma, soprattutto, lo fanno diventare un mito vivente del suo sport.surplace, ovvero l'arte di fermare la bicicletta restando sui pedali in attesa della mossa dell'avversario. ...

Elezioni in Basilicata - la Regione va al centrodestra. Bardi : «Scelto il cambiamento». Crolla il M5S L’analisi - Cosa ci dice questo Voto : Affluenza del 53,58%. I risultati a due terzi delle sezioni scrutinate: Bardi al 42.4%; Trerotola al 34.2%; Mattia (M5s) al 19.3% e Tremutoli (sinistra) al 3.9%

Voto in Basilicata - centrodestra a valanga. Crollo del M5S superato dal centrosinistra : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le prime proiezioni, diffuse da Rai2, (campione 21%) il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra con il 42,4% seguito da Trerotola (centrosinistra) 33,0...

Voto in Basilicata - centrodestra verso la vittoria. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le prime proiezioni, diffuse da Rai2, (campione 7%) il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra con il 41,4% seguito da Trerotola (centrosinistra) 33,9%...

Voto Basilicata - affluenza ore 23 : 53 - 58% : 0.00 affluenza alle urne del 53,58% alle ore 23,chiusura dei seggi, per le regionali in Basilicata. I dati comunicati sul sito del Viminale riguardano tutti i 131 comuni. Un dato in netta crescita rispetto a quello complessivo della precedente consultazione del 2013 (47,62%) quando si votò in due giorni, il 17 e 18 novembre. L'affluenza per la provincia di Matera (31 seggi su 31) alle 23 è stata del 56,22% (47,02% del 2013) e per la provincia ...

Il Voto in Basilicata - centrodestra avanti : Corsa a quattro per la poltrona di governatore. Vito Bardi potrebbe rompere un’egemonia del centrosinistra che dura dal 1995.

Basilicata al Voto - alle 19 affluenza del 39 - 73%. Salvini fa già festa : “Da stasera governo Lega” : La Basilicata vota per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono aperti fino alle 23 ma Salvini canta già vittoria: «Da stasera la Basilicata sarà governata dalla Lega dopo 20 anni di sinistra» ha detto intervenendo a un comizio a Treviso....

Basilicata al Voto. Il centrodestra punta al rilancio - M5S teme il tracollo : Dopo esser diventata cuore del continente, con Matera capitale europea della cultura per il 2019, la Basilicata è centro delle attenzioni politiche di tutti i partiti con un voto che rappresenta l'...

Basilicata al Voto. Lega - obiettivo 20% M5s incubo flop : Mentre nella consultazione politica del 4 marzo 2018 non era andato oltre il 25,4 per cento, ossia 11,6 punti sotto il risultato nazionale. Perciò, se davvero espugna la Basilicata il centrodestra, ...

Basilicata al Voto - affluenza in crescita : Seggi aperti dalle 7 e fino alle 23 in Basilicata per 574mila elettori. Alle 12 ha votato il 13,3% contro il 5,7% del 2013 ma l'affluenza è in crescita. In campo gli aspiranti candidati alla poltrone ...

Basilicata al Voto - centrodestra sente vicina la vittoria : alle 19 affluenza al 38 - 36% : Si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi per le elezioni regionali in Basilicata, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano 74 comuni su 131. Si tratta di un dato in netta ...