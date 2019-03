Volley femminile | BUSTO ARSIZIO VOLA! Le Farfalle conquistano la CEV Cup | battuto l’Alba

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) L’Italia continua a fare festa e a vincere in Europa, dopo l’apoteosi di Trento arriva anche quella diche ha alzato al cielo la CEV Cup 2019 di. Lehanno conquistato il secondo trofeo continentale per importanza per la terza volta nella loro storia dopo i sigilli del 2010 e del 2012: le biancorosse, forti dello schiacciante 3-0 dell’andata, hanno sconfitto l’Alba Blaj per 3-1 (25-27; 25-19; 25-23; 25-20) e hanno così potuto festeggiare di fronte ai 4000 spettatori del PalaYamamay.Le ragazze di coach Marco Mencarelli dovevano conquistare almeno due set per sbrigare la pratica, hanno perso il primo parziale ai vantaggi ma poi hanno pigiato sull’acceleratore e hanno surclassato la compagine rumena mettendo in evidenza la loro netta superiorità tecnica (spettacolare la rimonta dal 10-16 nel terzo set, era un momento ...

