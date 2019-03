Volley | APOTEOSI TRENTO | i dolomitici vincono la CEV Cup! Che battaglia col Galatasaray

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) La festa può partire all’ombra del Monte Bondone, il tabù è stato sfatato dopo due assalti andati a vuoto:ha vinto la CEV Cup 2019 dimaschile, il secondo trofeo continentale per importanza, quello che inon erano mai riusciti a conquistare nella loro storia (in bacheca figurano però tre Champions League). L’Italia non si imponeva in questa competizione addirittura dal 2011 quando trionfò la mitica Sisley Treviso contro lo ZAKSA,perse le finali del 2015 e del 2017 al golden set contro la Dinamo Mosca e il Tours.I ragazzi di Angelo Lorenzetti si sono presentati a Istanbul forti della netta vittoria dell’andata per 3-0 e dovevano vincere almeno due set contro ilnella Finale di ritorno per poter alzare al cielo la Coppa ma i turchi si sono presentati ben motivati in campo e hanno mandato in grandissima difficoltà i ...