Vogliamo L’Allieva 3 | l’iniziativa social dei fan conquista il web | perché la Rai tarda

(Di martedì 26 marzo 2019)Si sono ritrovati in tanti su Twitter per lanciare l'iniziativa "L'Allieva 3", una protestapacifica nata per sollecitare i vertici Rai ad annunciare la terza stagione della fiction. Le fan di Lino Guanciale si sono organizzate in massa nella serata di lunedì per commentare alcuni episodi della serie, utilizzando l'hashtag #LAllieva3.Il risultato è stato a dir poco sorprendente. L'iniziativa, partita di proprio pugno, ha superato gli oltre 7.000 tweet (una cifra che continua a salire), entrando anche nella top trend degli argomenti più chiacchierati su Twitter. Numeri strepitosi che confermano l'affetto dei fan nei confronti della serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. L'hashtag ha catturato l'attenzione della stessa autrice, che ha commentato con un "Siete meravigliosi". L'obbiettivo della campagnaè molto semplice: raggiungere i vertici Rai ...

