Violenza donne | Occhionero | educazione di genere nelle scuole

Violenza sulle donne - mercoledì il ddl in Aula : introdotto il reato di sfregio al volto e pene più alte | : Il testo è stato approvato dalla commissione Giustizia che ha introdotto diverse novità alla versione del governo. Tra queste, il reato di "deformazione dell'aspetto" e l'aumento delle pene per i ...

Violenza donne - norme M5s : ‘Pene più dure per maltrattamenti - stupro e stalking. Fino a 14 anni per chi sfregia’ : Condanne Fino a 12 anni, e non più dieci, per chi violenta una donna; aumenti di pena per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia “Fino a 7 anni”; estensione di “misure di controllo e prevenzione” come “la sorveglianza speciale per i casi gravi o cambio di dimora per la donna vittima”. Poi un nuovo reato “che punisce severamente chi sfregia una donna” con la reclusione Fino a 14 anni. Sono ...

Violenza sulle donne - M5S annuncia pene più dure per lo stupro : si rischia fino a 12 anni : Il ministro Bonafede annuncia un nuovo pacchetto di misure, che va ad aggiungersi a quello scritto a 4 mani con la ministra per la PA Giulia Bongiorno, e che introduce il 'codice rosso'. Previsto l'aumento di pena per il reato di Violenza sessuale: invece di 5-10 anni di reclusione le pene vanno da 6-12. Di Maio: "Un importante passo di civiltà in un momento in cui il Paese ne ha veramente bisogno".Continua a leggere

Donne - Bonafede : “Pene più dure per Violenza sessuale - maltrattamenti e stalking. In arrivo pacchetto norme M5s” : “Per stare dalla parte delle Donne non servono le parole, ma i fatti”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Repubblica, ha annunciato una nuova serie di norme volute dal Movimento 5 stelle e che saranno presentate nel primo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa in Parlamento. “In questi giorni è in discussione in Parlamento il cosiddetto codice rosso, scritto a quattro mani con Giulia Bongiorno. ...

