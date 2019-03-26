romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 16… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 16:30', su #spreaker… - mirasolecarlo22 : RT @InfoAtac: #info #atac Per la visita del Santo Padre al Campidoglio, chiusure alla viabilità nella zona di piazza Venezia (forte congest… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 26 MARZO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 26 MARZO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SUL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA PONTINA E APPIA ANDIAMO A LATINA DOVE SI RALLENTA SU VIALE XXI APRILE E VIALE DELLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 26 MARZO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SUL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA ARDEATINA E APPIA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 26 MARZO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEREOPORTO DI CIAMPINO VERSO IL CENTRO ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, RALLENTAMENTI E CODE, IN DIREZIONE DEL CENTRO, TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO. CODE A TRATTI SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 26 MARZO 2019 ORE 09:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA PROSEGUENDO TRA DIRMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA PISANA E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 26 MARZO 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA E PU’ AVANTI TRA PISANA E PONTINA. IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 26 MARZO 2019 ORE 08:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO SI RALLENTA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE. IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. TRAFFICATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 26 MARZO 2019 ORE 08:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA OTTAVIA E PISANA E PROSEGUENDO TRA VIA DEL MARE E PONTINA. TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA PONTINA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 26 MARZO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA. PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO INVECE TROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TOR VERGATA. TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 25 MARZO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA Roma FIUMICINO: RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL BIVIO PER L’A12 Roma-TARQUINIA E FIERA DI Roma VERSO LA CAPITALE, TRAFFICO REGOLARE. SUL RACCORDO, SI RALLENTA TRA PONTINA E APPIA IN ESTERNA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA COLOMBO, CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 25 MARZO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA Roma FIUMICINO: UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL BIVIO PER L’A12 Roma-TARQUINIA E FIERA DI Roma VERSO LA CAPITALE. AL MOMENTO SI TRABSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. PASSIAMO AL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA. MOLTO TRAFFICATO ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 25 MARZO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E ANCORA TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA Roma FIUMICINO UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 25 MARZO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E ANCORA TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA CON CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA. NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 25 MARZO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA CON CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA. NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGZENZIALE EST. TRAFFICATA ANCHE LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 25 MARZO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E CASILINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA CON CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO ...