Verona | c' è un' altra famiglia

(Di martedì 26 marzo 2019) Adal 29 al 31 marzo va in scena la celebrazione antistorica, ma non per questo meno pericolosa, della cultura misogina e antilibertaria, la stessa che ispira il disegno di legge Pillon, peraltro tra i relatori del convegno.L'occasione e' il XIII Congresso Mondiale delle Famiglie. All'edizione italiana del Congresso parteciperanno associazioni, capi di stato ed esponenti politici della destra radicale, cristiana e integralista da tutto il mondo ma anche il ministro dell'Interno e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, il ministro per lae la Disabilità Lorenzo Fontana, il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, Giorgia Meloni, il senatore della Lega Simone Pillon, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco diFederico Sboarina.Il profilo dichiaratamente "di odio" del convegno secondo la definizione del Southern Poverty Law Center ...

