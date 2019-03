Vento forte e mare agitato | torna l' allerta meteo in Campania

Sci velocità - Vento troppo forte a Vars : cancellate le manche di Coppa del Mondo previste per oggi : Confermati i risultati delle prove svolte ieri, Simone Origone e Valentina Greggio conquistano un altro podio Niente da fare a Vars: il forte vento che soffiava in pista sin dalle prime ore del mattino ha indotto gli organizzatori a cancellare le manche previste oggi per la tappa di Coppa del Mondo di sci velocità, motivo per cui, ai fini dei risultati finali, sono state ritenute valide quelle di qualificazione disputate il giorno ...

Allerta Meteo Campania : criticità per Vento forte e mare agitato da stasera : La Protezione civile regionale della Campania ha diramato un’Allerta Meteo per vento forte e mare agitato: l’avviso è valido a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di giovedì mattina sull’intero territorio regionale. In particolare, l’avviso Meteo indica tra i fenomeni rilevanti “venti forti nord-orientali, con locali raffiche” e “mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili ...

Meteo - torna il freddo tra stasera e domani. Continua il Vento forte : ROMA. Aria polare in arrivo sull'Italia. Dopo che il vento ha flagellato molte città italiane tra cui Milano, lo scenario Meteo subisce un drastico cambiamento. Tra oggi e domani temporali, la ...

Incendi : un rogo al giorno nel 2019. Record a Genova con piogge dimezzate - caldo e Vento forte : Per effetto del caldo e della siccità è divampato in Italia un Incendio al giorno dall’inizio nel 2019 in cui si contano ben 87 roghi dall’inizio dell’anno con 2426 ettari bruciati, contro gli appena 4 roghi dello stesso periodo del 2018 e 26 ettari E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Effis che evidenzia il drammatico Record in riferimento occasione all’inferno di fuoco alimentato dal forte vento che ha devastato le alture ...

Vento forte in Lombardia : disagi a Pavia - chiuso tratto della SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” : A causa del forte Vento è provvisoriamente chiusa al traffico per tutti i veicoli, in entrambe le direzioni, la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”, dal km 140 al km 147, nel territorio comunale di Madesimo in provincia di Sondrio: lo rende noto ANAS. Restano raggiungibili gli impianti invernali e Madesimo. Il Vento ha provocato danni e disagi in provincia di Pavia. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare oltre 30 interventi ...

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco : numerose chiamate al 112 per il forte Vento : Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco della Provincia di Savona. A causa del forte vento, numerose chiamate sono arrivate al centralino del 112 per rami pericolanti, tegole divelte e lamiere '...

"Strage" di scooter ad Albenga causa Vento forte - FOTO - : 'Strage' di scooter al Albenga dove il forte vento questa notte ha fatto cadere diversi mezzi a due ruote . Un 'effetto domino' in molti casi che non ha comportato diversi danni materiali. Il vento ha ...

Liguria - vasto incendio sulle colline (e forte Vento) Case evacuate - scuole chiuse : Le fiamme nel comune del Ponente, in località Capieso. Resta chiuso il tratto di autostrada A10 da Varazze a Arenzano in entrambe le direzioni, perché le fiamme sono «adiacenti alla sede autostradale» spiega il sito di Autostrade

Allerta Meteo Toscana - forte Vento in arrivo : è iniziata la fase di attenzione a Firenze - chiusi cimiteri parchi e giardini pubblici : Si è tenuto oggi pomeriggio presso la sala operativa della Protezione civile regionale il punto di coordinamento tecnico in previsione dell’Allerta arancione per vento che scatta stasera dalle ore 21 fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo su tutta la Toscana, ad esclusione delle zone del nord-est e del nord-ovest, dove il codice è giallo per la stessa durata di tempo. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato Regione ...

Allerta Meteo Lazio : forte Vento su tutta la regione : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo 2019 e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca. Forti mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. Il ...

Meteo - scuole chiuse domani a Livorno per il forte Vento. 'Attese raffiche a 100 km/h' : Il centro funzionale della Regione ha diramato un'allerta Meteo arancione a partire da questa sera alle ore 21 e fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo. In particolare, per quanto riguarda ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per forte Vento : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara per forte

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per Vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio del Veneto, come da avviso emesso oggi alle ore 13, il Centro Funzionale Decentrato, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara per forte vento, su tutta la regione, la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme o allarme a seconda ...

Vento forte - scatta l'allerta meteo : scuole chiuse a Livorno e Collesalvetti : Il centro funzionale della Regione toscana ha diramato un'allerta meteo arancione a partire da lunedì 25 marzo alle 21 e fino alle 23.59 di martedì 26