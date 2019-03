Venerdì 29 marzo Fiorella Mannoia torna con l’album “Personale” e da maggio fino a

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 25 a Venerdì 29 marzo 2019 – Ricette e rubriche. : Ventinovesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 25 a ...

Festa dell'Uva : Venerdì 29 marzo la presentazione dei progetti dei rioni : ... l'Ente Festa dell'Uva ha deciso di approntare questo appuntamento esclusivo, per dare voce a coloro che si cimentano ogni anno nella definizione di veri e propri spettacoli unici nel suo genere. Del ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 25 a Venerdì 29 marzo 2019 – Ricette e rubriche. : Ventinovesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 25 a ...

Ascolti TV | Venerdì 22 marzo 2019. Ciao Darwin (4 - 1 mln – 21.83%) batte La Corrida (4 mln – 18.64%). La finale di IGT su TV8 al 6.6% : Carlo Conti: La Corrida Nella serata di ieri, Venerdì 22 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.03 – la prima puntata de La Corrida ha conquistato 4.024.000 spettatori pari al 18.64% di share (qui gli Ascolti del debutto dello scorso anno). Il programma ha ottenuto 10.587.000 contatti con una permanenza del 38.01%. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.41 – la seconda puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, con lo scontro ...

Analisi Auditel : La serata di Venerdì 22 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando fin verso la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sulla linea del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono fra il 5% della prima ed il 7-8% della seconda.L'access time vede la curva di ...

Ascolti TV | Venerdì 22 marzo 2019. Ciao Darwin (4 - 1 mln – 21.83%) batte La Corrida (4 mln – 18.64%) : Carlo Conti: La Corrida Nella serata di ieri, Venerdì 22 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.03 – la prima puntata de La Corrida ha conquistato 4.024.000 spettatori pari al 18.64% di share (qui gli Ascolti del debutto dello scorso anno). Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.41 – la seconda puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, con lo scontro Gay Pride vs Family Day, ha raccolto davanti al video 4.117.000 spettatori ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di Venerdì 22 marzo. Thiem e Nishikori fuori - ok Djokovic - avanza Fognini. Finisce il torneo di Sonego : Giornata di secondi turni all’ATP Masters 1000 di Miami, che ha visto scendere in campo un buon numero di giocatori di prima fascia, tra cui l’uomo che ad oggi è il re del Tennis mondiale, Novak Djokovic. Il serbo esordisce in maniera vittoriosa contro un suo avversario abituale, battuto in ognuna delle cinque occasioni (walkover di Indian Wells 2015 escluso) in cui l’ha affrontato: l’australiano Bernard Tomic, sconfitto ...

”La Corrida” – Prima puntata di Venerdì 22 marzo 2019. : La Corrida torna da questa sera, per il secondo anno consecutivo, nel venerdì sera di Raiuno. Lo storico show ideato e condotto da Corrado pre decenni, Prima in radio e poi in tv, è così tornato dopo alcuni anni di pausa e approdando su Raiuno. Capostipiste dei sabati di Canale5 negli anni ’80 e ’90 […] L'articolo ”La Corrida” – Prima puntata di venerdì 22 marzo 2019. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Million Day - diretta estrazione di oggi Venerdì 22 marzo 2019 : Su Leggo.it in diretta l'estrazione Million Day di oggi, venerdì 22 marzo 2019. I numeri vincenti: 40 10 37 3 32. Million Day è il nuovo gioco di Lottomatica che permette di vincere...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Venerdì 22 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, venerdì 22 marzo 2019: Rai 1 dedica la serata alla intrattenimento con la nuova edizione de La Corrida, presentata da Carlo Conti. Su Rai 2 triplo appuntamento con NCIS (episodi Voci, Il cerchio della vita e Vecchi trucchi e nuove strade). Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film Veloce come il vento (Italia, 2016), con Stefano Accorsi e Matilda De ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 22 Marzo 2019 : Film Stasera in TV: Veloce come il vento, Il sesto senso, Sicario, Ritorno al futuro parte II, Il caso Spotlight, Il Cigno Nero, Mr. Brooks.

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 18 a Venerdì 22 marzo 2019 – Ricette e rubriche. : Ventottesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 18 a ...