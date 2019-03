Vela – Trofeo Tridentina | la flotta Dolphin dà spettacolo a Desenzano del Garda

Vela – Il team italiano in raduno a Palma di Maiorca in vista del Trofeo Princesa Sofia : raduno collegiale a Palma di Maiorca per il team italiano. La prossima settimana il primo importante appuntamento agonistico con il Trofeo Princesa Sofia proprio nella Baia di Palma In questo periodo dell’anno, quando le condizioni nell’emisfero nord tornano ad essere navigabili, il Mediterraneo riprende il proprio ruolo di centro della Vela Olimpica internazionale, sia per allenamenti, che per le principali regate. Il primo grande ...

Vela – Trofeo Roberto Bianchi : splendida giornata per la 41ª edizione della regata nel Gargnano del Garda : Vento e sole per la 41ª edizione del Trofeo Roberto Bianchi nelle acque di Gargnano del Garda Il 41° Trofeo Roberto Bianchi ha aperto, come consuetudine, la stagione primaverile del Circolo Vela Gargnano, lungo la riva lombarda del Garda. Quasi 40 imbarcazioni con oltre 150 velisti, si sono presentate sulla linea di partenza. Si va via con le raffiche del Pelèr (10-12 nodi) che accompagnerà le flotte per più di meta prova, boa Nord appena ...

Vela – Tutto pronto al Circolo Gargnano per il 41° Trofeo Bianchi : Al via al Circolo Vela Gargnano il 41° Trofeo Bianchi Domenica il Circolo Vela Gargnano aprirà la sua stagione 2019 con il “41° Trofeo Roberto Bianchi” per le classi monotipo (Asso, Protagonist 7.5, Dolphin Mr) e stazza Orc (Offshore Vari). Si correrà nella sola giornata di domenica 24 marzo. La gara salperà da Gargnano (Marina di Bogliaco) alle 9 e mezza del mattino per puntare su Campione del Garda. Per le classi monotipo ...

Vela – Col Trofeo Campionato Invernale del Golfo di Napoli si conclude il 48° Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo : Vela, domenica ultimo appuntamento con il Campionato Invernale di Napoli Domenica prossima, 17 Marzo, con l’inedito Trofeo Campionato Invernale del Golfo di Napoli, organizzato da tutti i Circoli organizzatori della manifestazione, si conclude il 48esimo Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli. Ultima delle nove tappe in calendario, la regata metterà di fronte gli equipaggi che si sono sfidati per l’intero inverno nel ...

Lamborghini Huracán - SVelata la serie speciale Super Trofeo Evo Collector : A margine del Salone di Ginevra la Lamborghini ha scelto la sede della maison d'alta orologeria Manufacture Roger Dubuis nella città svizzera per presentare in un evento riservato la Huracán Super Trofeo Evo Collector 2019.La livrea dedicata al partner Roger Dubuis. Si tratta del modello da competizione, che abbiamo già testato in anteprima, sviluppato dalla Lamborghini Squadra Corse per il monomarca della Casa e adotta in questa ...

Vela – Campionato invernale di Napoli : rinviato il Trofeo Lega Navale Italiana : A causa di un’allerta meteo, è stato rinviato il Trofeo Lega Navale Italiana, settimo appuntamento del Campionato invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli Causa allerta meteo, rinviato il Trofeo Lega Navale Italiana. La regata velica organizzata dalla Lega Navale Italiana, sezioni di Napoli e Pozzuoli, settimo appuntamento del Campionato invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli 2018-19, non s’è disputata: a causa ...

Vela – Campionato invernale d’altura : domenica si assegna il Trofeo Lega Navale Italiana : Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli: domenica 24 febbraio la regata per l’assegnazione del Trofeo Lega Navale Italiana E’ organizzata dalla Lega Navale Italiana, sezioni di Napoli e di Pozzuoli, la settima tappa del Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli, in programma domenica 24 febbraio. I sessanta equipaggi iscritti disputeranno una regata su boe nelle acque antistanti il Castel dell’Ovo. “Per noi ...

Vela – Trofeo Optisud : Camilla Ivaldi sul podio nella prima tappa nel Golfo di Napoli : Trofeo Optisud: Camilla Ivaldi chiude in top ten e sale sul podio femminile Con tre prove valide si è conclusa la prima tappa del Trofeo Optisud, evento organizzato dal Circolo Nautico Posillipo e disputato nel corso del week end da poco concluso nelle acque del Golfo di Napoli. Quasi duecentocinquanta gli atleti in gara, come sempre divisi tra Cadetti (50) e Juniores (192), per un evento che già da qualche anno si segnala tra i ...

La redenzione di Velasco nel Trofeo Laigueglia che non molla : Oltre quaranta chilometri a sfidare la solitudine, avanti a tutti, resistendo a tutto: al vento, al continuo saliscendi della riviera ligure, alla compagnia di Jacopo Mosca (D’Amico – Um Tools), Andrea Toniatti (Team Colpack) e Alexander Cataford (Israel Cycling), andati in fuga con lui sulle pendic

A Velasco il Trofeo Laigueglia : Simone Velasco ottiene la sua prima vittoria da professionista aggiudicandosi il Trofeo Laigueglia. Il ciclista della Neri Sottoli-Selle Italia ha trionfato in solitaria al termine di una fuga ...

Trofeo Laigueglia 2019 : capolavoro di Simone Velasco - vittoria in solitaria dopo una fuga di 60 km : Al traguardo sembrava non crederci neanche lui. Un’impresa davvero eccezionale, un capolavoro che fa rivivere il ciclismo “romantico” come detto dallo stesso Simone Velasco al traguardo. L’atleta 23enne della Neri – Selle Italia – KTM va a prendersi la prima corsa della Ciclismo Cup di questo 2019: il calendario italiano si è aperto con il trionfo dell’emiliano nel Trofeo Laigueglia, giunto alla sua 56^ ...

