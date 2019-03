Liguria - Vasto incendio a Cogoleto : case evacuate e scuole chiuse : Roma, 26 mar., askanews, - scuole di ogni ordine e grado chiuse nel comune di Cogoleto, nella città metropolitana di Genova, nell'estremo ponente, dopo il vasto incendio che si è sviluppato dalla ...

Vasto incendio boschivo a Lillianes : in corso la fase di bonifica di un incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio in località Pera-Piana, nel comune di Lillianes. Intervengono il Nucleo Antincendio boschivo del Corpo Forestale e i ...

Liguria - Vasto incendio a Cogoleto : 50 famiglie evacuate e scuole chiuse. Le fiamme arrivano sull’autostrada A10 : Un maxi incendio sta devastando dalla notte scorsa le alture di Cogoleto in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie è stata sfollata, le scuole sono state chiuse, come l’autostrada A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova). Come si vede dal video caricato da un automobilista su Facebook, le fiamme lambiscono le carreggiate. Il rogo è stato alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Sul ...

