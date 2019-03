Var Serie B | l’annuncio di Balata | “stadi adeguati | partiamo dai playoff”

Basket - Serie A : Milano crolla a Cremona - Brindisi batte Varese : Serie A di Basket, l’Olimpia Milano ha perso sul parquet della Vanoli Cremona anche a causa di pesanti assenze Serata concitata nella Serie A di Basket, la padrona del campionato Milano (priva di James e Nedovic) è caduta sul parquet della Vanoli Cremona. La squadra di Pianigiani è parsa scarica dopo le fatiche europee ed è stata sconfitta 76-72 dall’ottima Vanoli vista oggi. Vittoria anche per Brescia in trasferta in quel di ...

Volley femminile - Serie A1 : 25^ giornata - NoVara seconda. Cuneo ai playoff - Chieri retrocessa - primo urrà del Club Italia : Oggi pomeriggio si è completata la 25^ giornata della Serie A1 di Volley femminile che era incominciata ieri sera con le vittorie di Bergamo e Busto Arsizio su Scandicci e Casalmaggiore. Novara ha conquistato matematicamente il secondo posto grazie alla vittoria per 3-2 ottenuta nel derby casalingo contro Cuneo: le piemontesi, reduci dalla qualificazione alle semifinali della Champions League, hanno dominato i primi due set e sembravano lanciate ...

DIRETTA GOL Serie C Girone A - spiccano i derby Juventus U23-Pro Vercelli e Gozzano-NoVara : 12.30: Benvenuti amici di Blasting News alla DIRETTA gol testuale delle gare della trentaduesima giornata di Serie C Girone A Serie C Girone A, la presentazione della trentaduesima giornata Mancano otto giornate al termine del campionato, anche se per alcune squadre qualcuna in più, considerato che non mancano le gare da recuperare tra ritardi nell'inizio del campionato e rinvii per avverse condizioni meteo: la trentaduesima giornata di Serie C ...

Il patto del calcio : una partita di serie A in Cina e l'export del Var : Anche il calcio italiano prova a prendere la Via della Seta . 'Gare ufficiali' da disputare in Cina entro i prossimi tre anni, il progetto Var da avviare a beneficio degli arbitri locali e la ...

Assemblea Serie B - illustrato il progetto per la realizzazione del Var : Assemblea di Lega B oggi a Milano. Il presidente Mauro Balata in apertura ha comunicato le decisioni del Comitato di presidenza della Figc dello scorso 14 marzo. Fra le comunicazioni inoltre si è ricordato il grande contributo che anche quest’anno la Serie B ha dato alle rappresentative nazionali, dalla maggiore, con Tonali, fino all’Under 19, per un totale di 30 convocati. illustrato in Assemblea il progetto per la realizzazione del Var ...

Balata : “Serie B pronta per il Var - aspettiamo ok da arbitri e Figc” : “La Serie B è pronta, aspettiamo un riscontro da parte degli arbitri e della Figc”. Lo ha chiarito il presidente della Lega B, Mauro Balata, sull’ipotesi di introdurre la Var nei playoff e playout del campionato in corso. Una risposta è attesa entro fine marzo. “Noi siamo pronti, lo certificano gli studi di fattibilità di […] L'articolo Balata: “Serie B pronta per il Var, aspettiamo ok da arbitri e Figc” ...

Assemblea Serie B - i punti del giorno : si parla di Var : Assemblea Serie B – In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per giovedì 21 marzo 2019, alle ore 13.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Venerdì 22 Marzo 2019, alle ore 13.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in ...

Cosa salVare dal mezzo disastro di Love - Death & Robots su Netflix : la serie animata di Fincher ha più d’un problema : A cinque giorni dall'uscita di Love, Death & Robots su Netflix, abbiamo una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che siamo così addentro nell'epoca della peak TV che i pezzi grossi della più grande piattaforma streaming hanno accettato di buon grado le incognite di un esperimento folle come questo. Quella cattiva, invece, è che ogni enorme, grandiosa finezza non è sufficiente a coprire i difetti strutturali di un progetto così ...

BMW M3 : ecco le foto spia della sportiva baVarese Serie 3 : ecco le prime foto spia della berlina sportiva tedesca BMW M3, sarà disponibile sul mercato dal 2020 Sono di poche ore fa le foto spia della nuova BMW M3, la vettura è stata intravista tra i ghiacci per le ultime prove prima del lancio ufficiale, di qualche settimana fa invece sono le foto che la ritraggono al Nürburgring durante le prove su strada. Gli ingegneri della casa bavarese sono impegnati a testare la nuova BMW M3 della ...

El Embarcadero su Rai2 diventa Il molo rosso - da aprile la serie con AlVaro Morte de La Casa di Carta : nuova scommessa dopo il flop Suburra : Arriva El Embarcadero su Rai2, ma si chiamerà Il molo rosso: cambia nome la serie spagnola con Alvaro Morte, già protagonista del cult di Netflix La Casa Di Carta, qui in una nuova veste per questo progetto distribuito in Spagna da Movistar+. Il direttore di Rai2 Carlo Freccero aveva già "attenzionato" i creatori de La Casa di Carta, sostenendo nella conferenza stampa di presentazione della sua nuova direzione di Rai2 di trovare inconcepibile ...

Calcio - Serie B 2019 : il presidente Mauro Balata propone l’uso del Var nei play-off e nei play-out : L’uso della tecnologia nel Calcio italiano potrebbe riguardare presto anche il campionato di Serie B. Stando a quanto si apprende dall’Ansa infatti, il presidente della Lega B Mauro Balata ha espresso con chiarezza la volontà di usare il VAR nel torneo cadetto, quando prenderanno il via i play-off e i play-out di questa stagione. La volontà di Balata, quindi, è quella di garantire un sistema di giudizio diverso e anche di supporto ...