Universiadi | al via la campagna di reclutamento dei volontari

VIDEO Matteo Rizzo trionfa alle Universiadi Invernali 2019 : riviviamo la performance dell’azzurro : Nuova gara, nuova gioia. Matteo Rizzo ha trionfa to nella gara individuale maschile alle Universiadi Invernali 2019 , quest’anno in scena a Krasnoyarsk, in Russia. Il gioiellino azzurro alle nato da Franca Bianconi e dal padre Valter è stato autore di una prova perfetta in ogni sua forma, contrassegnata dalla grande qualità di esecuzione in elementi come il quadruplo toeloop e la combinazione triplo axel/doppio toeloop. Dopo aver eseguito il ...

Universiadi Invernali 2019 - domani il via a Krasnoyarsk : dodici gli atleti della Fisg convocati : dodici atleti tricolori convocati per la rassegna al via domani a Krasnoyarsk. Tre le discipline rappresentate: short track, curling e pattinaggio di figura Prenderanno il via domani a Krasnoyarsk, in Russia, le Universiadi Invernali 2019. Nella città siberiana dieci giorni di gare fino al 12 marzo per una rassegna internazionale riservata agli atleti iscritti agli atenei di tutto il mondo con, in previsione, circa 3000 ...