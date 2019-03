Una carriera internazionale per la giovane attrice Silvia Morigi che ad aprile sarà al

aldiladelcinema

(Di martedì 26 marzo 2019) Classe 1990 e una formazione americana svolta a New York al Lee Strasberg Theatre and Film Institute dove ha completato il Two Years Conservatory Program nel dicembre 2016. Lei èpronta ad ammaliare il pubblico del Tribeca Film Festival adcon il film diretto da Daniel Schechter “Safe Spaces”. Nel film interpreta Caterina, l’affascinante spirito libero che ruba il cuore di Justin Long a suon di reality checks. Difficile capire cosa le passi per la testa, il suo fascino irriverente conquista tutti contribuendo a creare un personaggio cui è facile relazionarsi, pur essendo avvolta in un’aura misteriosa. Nel cast, oltre lei, anche Justin Long, Lynn Cohen, Fran Drescher e Richard Schiff.Nel suo ricco curriculumcompaiono numerosi lavori presso i teatri Off-Broadway della città, prima in due diversi spettacoli diretti da Bruce Baek (uno dei ...

